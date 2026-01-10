Chińczycy zakochali się w polskim rękodziele. U nich nie ma takich perełek

Turyści z Chin oszaleli na punkcie polskich pamiątek

Krakowskie Sukiennice od dawna przyciągają turystów z całego świata, a w ostatnich latach szczególnie wyróżnia się jedna grupa. Okazuje się, że turyści z Chin i z Japonii masowo odwiedzają stragany i z ogromnym zainteresowaniem przeglądają polskie pamiątki. Nie chodzi jednak o magnesy czy pocztówki, lecz o tradycyjne rękodzieło - haftowane serwety, obrusy, ludowe wyroby i unikatowe przedmioty, które dla nich są prawdziwą rzadkością.

Haftowane rękodzieła zachwycają turystów

Jak podaje portal Fakt.pl, turyści z Chin oraz z Japonii chętnie i masowo kupują m.in. hafty na krakowskich targach. Okazuje się bowiem, że nie jest to dla nich pamiątka, a swego rodzaju towar luksusowy. W ostatnich latach ceny takich rękodzieł poszłu drastycznie w górę, lecz nie odstrasza to klinetów zza granicy.

Turyści z dalekiej Azji, szczególnie z Chin i Japonii wyjątkowo uwielbiają nasze polskie hafty — serwety, obrusy. Jeśli chodzi o tego typu rękodzieło, to są najliczniejsi klienci, którzy na tym nigdy nie oszczędzali. Niestety, w ostatnich latach coraz mniej przylatuje ich do Krakowa, a hafty też bardzo podrożały. To wynik tego, że artystek i artystów ludowych jest coraz mniej, to wymierający zawód i coraz trudniej pozyskać jakościowe serwety z pięknymi haftami - mówiła w rozmowie z portalem Fakt.pl sprzedawczyni jednego ze straganów w krakowskich Sukiennicach.

Orszak Trzech Króli w Krakowie

Ile kosztuje polskie rękodzieło? Hafty to droga pamiątka

Małych rozmiarów serwetki i obrusy z wykonanym ręcznie haftem kosztują ok. 60-100 zł. Jeśli jednak chcemy zakupić większych rozmiarów rękodzieło np. na cały stół, trzeba przygotować się na koszt w wysokości nawet od kilkuset do kilku tysięcy złotych. To ręcznie robione rzemiosło, więc nie ma się co dziwić, że ceny do najniższych nie należą.