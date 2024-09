Co się dzieje z Kają Paschalską? Coraz trudniej ją rozpoznać. Wybrała szokującą sukienkę

Co prawda chyba każdy Polak już nie raz widział półnagą Dodę, ale trzeba przyznać, że z roku na rok piosenkarka prezentuje się coraz lepiej i sama jest dumna z tego, że w wieku 40 lat nadal ma figurę wysportowanej 20-latki. Nic dziwnego, bo gwiazda od dziecka jest zakochana w sporcie, pod okiem ojca uprawiała lakkoatletykę, a dziś nadal jest stałą bywalczynią siłowni i ćwiczy w domu. Jak ognia unika alkoholu i słodyczy, za to zajada się łyżkami majonezu, jajkami i rybami. Efekty widać gołym okiem. Doda przebywa właśnie na wakacjach w Turcji i z dumą napina do zdjęć swój idealnie wyrzeźbiony brzuch, uda i bicepsy.

Marcin Łopucki ocenia formę Dody

Skontaktowaliśmy się z Marcinem Łopuckim, wielokrotnym mistrzem w kulturystyce, trenerem, a prywatnie mężem Katarzyny Skrzyneckiej, dla którego dbanie o formę, muskulaturę i zdrowie jest bardzo ważne. Poprosiliśmy sportowca o fachową ocenę formy Dody. Co nam powiedział?

Znam Dodę od wielu lat. Ma naturę sportowca. Jest pracowita, konsekwentna i pracowita. Wśród wokalistek rzadko można spotkać kogoś z taką pasją do sportu i z taką determinacją

- mówi Łopucki w rozmowie z "Super Expressem" i dodaje, że bardzo podziwia Dodę i jej pracę nad swoją sylwetką.

Konsekwencja Dody w działaniu przynosi, jak widać, fantastyczne efekty. Podziwiam ją. Od zawsze szanuję osoby, które nie zajmują się ćwiczeniami zawodowo tak, jak ja, nie startują w zawodach, a robią to dla zdrowia i satysfakcji. To jest rzecz godna podziwiania i naśladowania!

- dodaje Marcin Łopucki.

