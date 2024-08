Doda pokazała zdjęcie sprzed 10 lat i zdradziła, jak zapracowała na TAKIE CIAŁO

Doda wybiera zwykle ubrania, które eksponują jej atuty. Często widywana jest w obcisłych sukienkach, krótkich szortach i strojach sportowych, które podkreślają jej zgrabną sylwetkę. Na jednym z ostatnich koncertów ponownie zachwyciła fanów, pokazując się w kusej, niewiele zakrywającej limonkowej sukience. I mimo że postawiła w tym dniu na mocną metamorfozę - czarne włosy i błękitne tęczówki, to wzrok przykuwały głównie jej niezwykle zgrabne nogi.

Doda od lat utrzymuje świetną formę, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Gwiazda mówi wprost o tym, że jej sylwetka jest wynikiem wyjątkowej dbałości, regularnych treningów i zbilansowanej diety. W jednym z postów na Instagramie przypomniała, że na takie ciało pracuje od lat.

Telefon przypomniał mi zdjęcie sprzed 10 lat. Dla tych, co nie wiedzą. Nie, nie zaczęłam ćwiczyć wczoraj ani pięć lat temu. Nie jestem szczupła też od kilku lat (Bo co jakiś czas dostaje wiadomości „Doda co zrobiłaś, że tak schudłaś?”) eee, what? trenuję od zawsze.