Doda rozgrzewa fanów! W koronkowej, czerwonej bieliźnie odgania zimę

Dorota Doda Rabczewska od lat jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Jej śmiałość i nietuzinkowe podejście do autoprezentacji sprawiają, że nieustannie zaskakuje swoich fanów. Sesja w czerwonej bieliźnie jest tego kolejnym dowodem – gwiazda po raz kolejny pokazała, że potrafi połączyć kobiecość z odwagą i nutką prowokacji.

Doda w czerwonej bieliźnie pręży bicepsy pod choinką i cytuje Einsteina

Doda to nie tylko wokalistka, ale też fanka sportu i treningów. Nie da się tego nie zauważyć, patrząc na nowe, seksowne fotki, którymi uraczyła internautów. "Elektroda" pozuje w koronkowej, czerwonej bieliźnie z pończochami, szlafroczkiem i szpilkami w tym samym kolorze. Pręży i się i przybiera wyzywające pozy na futrzastym dywaniku niczym nie skórze z niedźwiedzia przy kominku... Rozpala wyobraźnię! To zdecydowanie najgorętsza sesja zdjęciowa tej zimy. A do tego przyprawiona humorem gwiazdy.

Jeżeli myślicie, że to się skończy tylko na rozebraniu choinki... to chyba mnie jeszcze nie znacie. Mam nadzieję, że doceniacie fakt, że odczekałam całe święta jak prawie święta. Oraz że pierwszy raz nie użyłam face upa. Jak to mawiał Einstein „logika zaprowadzi Cię od punktu A do punktu B. Wyobraźnia może zaprowadzić Cię wszędzie", np w pończochach pod choinkę z księżyca

- napisała z nutą prowokacji obok gorących fotek.

Odważna sesja Dody podkręciła internautów: "Pozamiatałaś nie tylko igły spod choinki"

Czerwona bielizna, choinka i świąteczne tło – tą wybuchową mieszanką Doda podbiła po raz kolejny serca internautów i sprowokowała ich do skomentowania fotek. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a sekcja komentarzy wypełniła się komplementami od fanów. Nie szczędzili pochwał, zachwycając się zarówno urodą Dody i formą, jak i jej poczuciem humoru.

Uwielbiam Cię, za to prowokacyjne przebijanie wszystkich naprężonych złymi emocjami balonów!

Piękne ciało, ale blask Twój blask w oczach jest nie do podrobienia

Pozamiatałaś nie tylko igły spod choinki królowo

Hallo, czy dzwonili już z playboya, czy boją się, że okładka spłonie?

– to tylko niektóre z tysięcy komentarzy, jakie pojawiły się pod zdjęciem.

