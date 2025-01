Doda zmieniała kiecki kilka razy, a spod jednej wyszło jej wszystko! Wybuchła niezła afera

Andrzej Rosiewicz na sylwestrze TV Republika przeszedł samego siebie. Ziobro to pikuś. Oglądasz na własne ryzyko!

Co za wygląd!

Doda w Sylwestra pokazała wszystko! Spod stroju wyszły ogromne balony

Występ Dody na "Sylwestrze marzeń" zebrał mieszane recenzje. Wierni fani wokalistki byli zachwyceni, bo zmieniała stroje kilka razy i nieźle błyszczała na scenie nie tylko głosem.

Wielkie show Dody?

Doda otworzyła sylwestrowy koncert Polsatu i jej występ był zapowiadany jako wielkie show. Gwiazda zaśpiewała wielki światowy hit "Let’s Get Loud" Jennifer Lopez i swój stary przebój "Dżaga". Wyglądała jak słynna amerykańska gwiazda, a do tego wpadała na scenę kilka razy w różnych strojach. Złota, czerwona i czarna stylizacja mocno przykuwały uwagę, może nawet bardziej, niże wokal artystki. Kuse stroje podkreśliły jej figurę, a jeden z nich pokazał praktycznie wszystko. Doda zrobiła to świadomie i chwali się tym czarnym ciuchem z samych pasków, spod których wyłania się jej wydatny biust. Na Instastory wyginała się tak, aby zaprezentować swoją zgrabną pupę.

"Czarna" Doda pokazała wszystko

Doda ujawniła też, jak zabawiała się na after party po występach na scenie. Czarna stylizacja wygrała i gwiazda wyginała się, jak nastolatka. Istotnie, ma się czym pochwalić: figura, zwinność i kocie ruchy na wielu mogą zrobić wrażenie. Na zdjęciach z oficjalnego profilu Dody na Instagramie można też zobaczyć, jak wyglądała przed i po makijażu. No, zmiana jest duża, zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Po wszystkim Doda nagrała specjalny filmik w odniesieniu do doniesień Faktu na temat jej wymagań za kulisami. Gwiazda uznała, że to gruba afera i musiała to zdementować.

Doda: "Mam dobre kontakty z Roksaną"

Nie dementuję tych głupich plotek, bo rozumiem, że na tym nasza wspólna praca polega, żeby się klikało, żeby literówki się monetyzowały i tak dalej... Ale ponieważ mam dobre kontakty z moimi koleżankami, zwłaszcza z Roksaną, już prywatnie jej to powiedziałam. Nie chciałabym, żeby roznosiła się wśród fanów jakaś dezinformacja żenująca i żałosna, dlatego chciałam jasno powiedzieć, że po prostu jest to kłamstwo!

Chodziło o to, że zostało napisane, że Doda chciała mieć swoją garderobę z dala od Roxie. Wszystko zobaczysz dokładnie na naszym ostatnim zdjęciu w galerii!

