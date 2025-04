Kacper Kuszewski przyznał to otwarcie! Najbardziej osobiste wyznanie gwiazdora TVP. To już nie temat tabu

Kacper Kuszewski po zmianie władzy w TVP stał się czołową postacią mocno pozmienianej telewizji publicznej. Aktor przez lata występujący w kultowym "M jak miłość" został prowadzącym reaktywowanego programu "Tak to leciało!". Przed zdjęciem show z anteny jego gospodarzami byli Maciej Miecznikowski i Sławomir Zapała. Jakby tego było mało, Kacper Kuszewski dostał od TVP kolejną fuchę - tym razem przy programie "Żona dla Polaka". - Moja rola w programie polega na byciu narratorem – udzielam swojego głosu w większości odcinków, prowadząc widzów przez historię czterech par - mówił nam aktor. Oprócz tego były gwiazdor "M jak miłość" gra w teatrze i koncertuje. Jego grafik zawodowy jest zatem bardzo szczelnie wypełniony. Aż trudno uwierzyć, że daje radę wszystko w nim pomieścić.

Ohydne, co zrobili Kacprowi Kuszewskiemu! Wydano pilne oświadczenie

Bywa bardzo intensywnie. Często wyjeżdżam ze spektaklami teatralnymi i koncertami, co oznacza powroty do domu o 2–3 w nocy, a rano trzeba wstać na próbę, nagrania telewizyjne, dubbing itd. Albo wstaje się o 4 rano na poranne plenery na planie filmowym, potem w ciągu dnia ma się np. sesję zdjęciową, w przerwie wywiad w radiu, a wieczorem spektakl w teatrze do 22

- zdradził Kacper Kuszewski w rozmowie z naszą dziennikarką Iwoną Janczewską.

O ile o swoim życiu zawodowym były gwiazdor "M jak miłość" opowiada raczej chętnie, o tyle na temat spraw prywatnych raczej nabiera wody w usta. Niedawno jednak zdecydował się na najbardziej osobiste wyznanie. Kacper Kuszewski wyznał bowiem, że ma ADHD. Dowiedział się o tym przypadkiem.

Ktoś zwrócił mi uwagę. Przyjaciel mój, który jest psychoterapeutą, ponieważ temat ADHD u dorosłych to jest stosunkowo świeża rzecz. Ja pamiętam koniec studiów, kiedy w ogóle zaczęło się mówić o czymś takim jak ADHD w odniesieniu do dzieci. Wtedy jak się dowiedziałem, że to już jest opisane, zbadane, taka przypadłość psychiczna jako dorosły młody człowiek, no to ja jako dziecko na pewno miałem ADHD, to jest 100%, tylko, że wtedy jeszcze uważano, że to jest choroba wieku młodzieńczego, z której się potem wyrasta