Kacper Kuszewski o swojej codzienności. "Tak żyć nie można"

Codzienność Kacpra Kuszewskiego bywa niezwykle wymagająca! Aktor i prezenter, znany m.in. z kultowego programu "Tak to leciało", otwiera się na temat wyzwań, jakie niesie jego zawodowe życie.

Bywa bardzo intensywnie. Często wyjeżdżam ze spektaklami teatralnymi i koncertami, co oznacza powroty do domu o 2–3 w nocy, a rano trzeba wstać na próbę, nagrania telewizyjne, dubbing itd. Albo wstaje się o 4 rano na poranne plenery na planie filmowym, potem w ciągu dnia ma się np. sesję zdjęciową, w przerwie wywiad w radiu, a wieczorem spektakl w teatrze do 22. Jako młody aktor żyłem tak przez kilkanaście lat, pracując od 5 rano do 24, siedem dni w tygodniu. W końcu zrozumiałem, że tak żyć nie można. Staram się teraz zachować większą równowagę, choć nadal jest to wyzwanie