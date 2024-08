TVP pokazała oficjalny zwiastun "Tak to leciało"! Kuszewski śpiewa w różowym garniturze i rzuca się na kolana. Radośnie?

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Jest zwiastun "Tak to leciało". Kuszewski kusi różem

Już nie ma najmniejszych wątpliwości - nową edycję "Tak to leciało" poprowadzi Kacper Kuszewski. Gwiazdor zastąpi w tej roli uwielbianyc prowadzących, Sławomira i Kajrę. W zwiastunie, który własnie pokazała TVP widać, że Kuszewski wprost "wychodzi ze skóry", aby było "głośno i radośnie". Jak mu poszło?

Kuszewski tańczy i śpiewa w różowym garniturze

Zwiastun nowej odsłony "Tak to leciało" pokazuje nowego prowadzącego w kilku odcinkach. Na czoło wysuwa się różowy garnitur gwiazdora "M jak miłość", w którym śpiewa wielki hit Andrzeja Dąbrowskiego "Do zakochania jeden krok". W kolejnych slajdach widzimy, jak Kacper Kuszewski pada na kolana przed uczestniczką show, a inną obcałowuje.

TVP zapowiedziała na oficjalnym profilu show na Instagramie, że: - Będzie głośno 📢 będzie radośnie 💃🕺 Już w niedzielę 8 września w nowym sezonie #taktoleciało w TVP2 🧡. Po obejrzeniu zwiastuna nie mamy wątpliwości, że jest głośno, a radość aż kipi z nowego prowadzacego. Co na to wszystko fani tanecznego programu? Okazuje się, że zdania są mocno podzielone.

Fani: "A co wam Sławomir zrobił?"

- A co wam Sławomir zrobił?

- no właśnie fajnie prowadziła z kajra

- Wreszcie wstapi zycie w ten program, Kacper jest na wlasciwym miejscu

- Sygut i Zieliński muszą być mocno zdesperowani skoro wymieniają Sławomira na irytującego i sztucznego Kuszewskiego, który jest znany szerszej widowni jako Mareczek Mostowiak i Myszka Miki. Ogladalnosc szybko poszybuje w dół 🤣🤣

- Widać że Kacper czuje się jak ryba w wodzie 😊

- Było extra 🔥🔥

- Jak miło ,że bez Sławomira i tego beztalencia @superkajra

Kacper Kuszewski to aktor , który może pochwalić się także talentem wokalnym. Swoje umiejętności zaprezentował m.in. w programie: „Twoja twarz brzmi znajomo”. Teraz Kuszewski będzie miał okazję wykonywać pokazać, co potrafi w „Tak to leciało”.

Jak Wam się podoba nowy prowadzący "Tak to leciało"? Dajcie znać w sondzie na końcu tekstu!

Sonda Czy podoba Ci się zamiana Sławomira i Kajry na Kacpra Kuszewskiego w "Jak to leciało?" Tak! Będzie super! Absolutnie nie! Durny pomysł Nie oglądam "Jak to leciało"