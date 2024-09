Paulina Smaszcz w prześwitującej sukience. Bordowa szminka to dopiero początek

Serial "M jak miłość" trwa, trwa i trwać będzie pewnie jeszcze wiele lat. Opowieść o rodzinie Mostowiaków i ich przyjaciołach, znajomych i wrogach cały czas wzbudza zainteresowanie widzów TVP. Scenarzyści ciągle dwoją się i troją, by sprostać wymaganiom fanów i nie dać się konkurencji. W serialu TVP zagrała plejada wielkich gwiazd z różnych aktorskich pokoleń. Część aktorów już nie żyje, m.in. Witold Pyrkosz, Andrzej Precigs, Maciej Kozłowski, Mariusz Sabiniewicz, Emilian Kamiński i Maciej Damięcki. Część z kolei odeszła z "M jak miłość" (np. Kacper Kuszewski, Joanna Koroniewska czy Mikołaj Roznerski). Są jednak tacy, którzy grają od samego początku aż do dziś (m.in. Teresa Lipowska, Katarzyna Cichopek, bracia Mroczkowie czy Dominika Ostałowska). Wielkich gwiazd nie brakuje także w najnowszej serii "M jak miłość". Pamiętasz, jakie są prawdziwe imiona aktorów grających główne role w kultowej produkcji TVP? Rozwiąż QUIZ M jak miłość. Prawdziwe imiona aktorów. Kuszewski, Ostałowska, Mroczek, Lipowska.

QUIZ M jak miłość. Prawdziwe imiona aktorów. Kuszewski, Ostałowska, Mroczek, Lipowska Pytanie 1 z 20 Kuszewski (Marek z "M jak miłość) ma na imię: Kamil Kacper Krystian Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.