QUIZ. Najsłynniejsze postacie z polskich seriali TVP. M jak miłość, Klan, Na dobre i na złe

W TVP emitowano wiele znakomitych seriali, które przez lata cieszyły się ogromną popularnością. Niektóre cały czas są nadawane i nie zanosi się na to, by to się miało skończyć. Przygotowaliśmy specjalny quiz o bohaterach tych produkcji. Dopasujesz ich do serialu? Rozwiąż QUIZ. Najsłynniejsze postacie z polskich seriali TVP. M jak miłość, Klan, Na dobre i na złe.