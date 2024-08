QUIZ. To postać z serialu "Klan" czy nie z "Klanu"? Malicki, Filarski, Burski Pytanie 1 z 20 Jakub Burski (w tej roli Artur Żmijewski) to postać z serialu "Klan"? Tak Nie Dalej

Serial "Klan" to wielowątkowa opowieść o rodzinie Lubiczów, jej odnogach i przyjaciołach. Telenowela przebojem weszła na antenę TVP 27 lat temu i została na niej do dziś, mimo wielu zmian, które przez lata zachodziły w Telewizji Polskiej. Trzon "Klanu" od początku stanowiło rodzeństwo: Paweł (w tej roli Tomasz Stockinger), Elżbieta (Barbara Bursztynowicz), Rysiek (Piotr Cyrwus), Monika (Izabela Trojanowska) i Dorota (Agnieszka Wosińska). Rodzicami tej piątki byli Maria (Halina Dobrowolska) i Władek (Zygmunt Kęstowicz). Niestety, obydwoje aktorów już nie żyje. Przez serial TVP przewinęło się jednak bardzo wielu innych bohaterów bardziej lub mniej powiązanych z rodziną Lubiczów. Pamiętasz ich? Rozwiąż QUIZ. To postać z serialu "Klan" czy nie z "Klanu"? Malicki, Filarski, Burski. Przygotowaliśmy 20 pytań. W każdym do wyboru są tylko dwie odpowiedzi.

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.