Gdy jesienią 1997 roku serial "Klan" wszedł na antenę TVP, nawet najwięksi optymiści nie przypuszczali, że 27 lat później telenowela o Lubiczach nadal będzie emitowana. Co prawda od czasu do czasu zmienia się obsada - zdarzało się nawet, że tę jedną postać grało dwóch różnych aktorów (tak było w przypadku Michała i Beaty), ale "Klan" nadal jest bardzo popularny, i to nie tylko wśród starszych widzów. Są nawet tacy ludzie, którzy zdołali obejrzeć wszystkie odcinki "Klanu" w historii! Oni na pewno zdobędą w naszym teście komplet punktów. Jednak nawet ci tzw. niedzielni widzowie powinni osiągnąć świetny wynik. Zadanie jest bowiem proste. Trzeba odgadnąć tylko, czy wskazane imię i nazwisko to personalia aktora czy bohatera telenoweli. Rozwiąż QUIZ Klan. To nazwisko bohatera czy aktora? Lubicz, Bursztynowicz, Chojnicki, Zelnik.

QUIZ Klan. To nazwisko bohatera czy aktora? Lubicz, Bursztynowicz, Chojnicki, Zelnik Pytanie 1 z 20 Paweł Lubicz to: aktor w serialu Klan bohater serialu Klan Dalej

