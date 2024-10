Ohydne, co zrobili Kacprowi Kuszewskiemu! Wydano pilne oświadczenie

Kacper Kuszewski ofiarą ohydnego oszustwa! Poszkodowanych jest więcej

Kacper Kuszewski przez wiele lat występował w serialu "M jak miłość", gdzie wcielał się w postać Marka Mostowiaka. Aktor jednak postanowił wyfrunąć z "emkowego" gniazda i zaczął realizować się w innych rolach. Niedawno Kacper Kuszewski został prowadzącym show TVP "Tak to leciało". Wcześniej z kolei grał w serialach Polsatu: "Tatuśkowie" i "Przyjaciółki". Lata obecności w show-biznesie sprawiły, że aktor stał się łakomym kąskiem dla rozmaitych firm promujących swoje produkty i usługi. Wszystko byłoby dobrze, gdy jedna z nich w ohydny sposób nie wykorzystała Kacpra Kuszewskiego. Na domiar złego nie tylko on padł ofiarą oszustów. Wśród poszkodowanych znalazła się m.in. Katarzyna Zielińska i inni artyści związani z TV Puls. O co chodzi? Jedna z firm przy pomocy sztucznej inteligencji wykorzystała wizerunki znanych osób do reklamowania jednego z salonów gier internetowych.

Kacper Kuszewski i Katarzyna Zielińska "wypowiadają" słowa, które w rzeczywistości nigdy z ich ust nie padły. TV Puls wydała pilne oświadczenie

Nagranie fragmentu takiej oszukańczej reklamy zamieściła Zielińska. Na filmiku znajduje się ona i Kacper Kuszewski. W materiale wideo oboje "wypowiadają" słowa, które w rzeczywistości nigdy z ich ust nie padły. - Kochani! Oszustwo! Nie klikajcie w te strony! - piekliła się aktorka. Specjalne pilne oświadczenie wydała też TV Puls.

Aktorzy występujący w serialach Telewizji Puls, Prowadzący galę Telekamer Tele Tygodnia oraz Prezes Telewizji Puls padli ofiarą oszustwa internetowego. Za pomocą sztucznej inteligencji przerobiono przeprowadzone z nimi wywiady w taki sposób, żeby wyglądały, jakby reklamowali oni jeden z salonów gier internetowych. Zarówno nasi Aktorzy, Prowadzący, jak i Prezes Telewizji Puls nigdy nie reklamowali tego typu nielegalnych przedsięwzięć. Telewizja Puls podjęła niezbędne kroki prawne, aby podmioty nielegalnie wykorzystujące wizerunek naszych Aktorów, Prowadzących oraz Prezesa zaprzestały tych działań oraz poniosły odpowiedzialność z tego tytułu

- czytamy w komunikacie.

