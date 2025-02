Doda nie rozebrała się, za to zmasakrowała Majdana. Padły też słowa o Rozenek

On wygląda teraz jak cała matka, on jest uroczy! Z naszej dwójki jedyną osobą, która siedziała w więzieniu to był Radziu. Kiedy naj*ny wychodził z klubu w Mielnie z kolegą i pobili policjantów. (...) Wtedy się kupiłam sobie periodyk i na pierwszej stronie był on w kajdankach. Popili sobie, bo się bawili z dziewczynami. No, nie pierwszy i nie ostatni raz.

Mnie się bardzo podoba ta wypowiedź, bo słyszałam, że nie chce uczestniczyć w tym cyrku, ale myślę, że to już za późno. Radziu to jest taki nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. I teraz taki troszeczkę podstarzały, więc bardzo proszę nie denerwować go takimi pytaniami! Zobaczcie, jaki on był zestresowany! On był w takich emocjach, że prawie mu tupecik spadł z głowy! A on musi dotrwać do premiery, ja najlepsze mam jeszcze przygotowane dla niego! Bo to jest mój ulubiony klaun. Jest też dla mnie przejmujące, że on jest w swoim bardzo udanym związku, a zobacz, jak on wszystko o mnie wie... Ja nie znam tych wszystkich detali, on musiał się ich nauczyć na pamięć!

"Emeryt, policja, gangster, sąd"

Gośka: "Na kartce sobie zapisz, bo zapomnisz! A musisz powiedzieć!

Radziu: Nie, ja zapamiętam, Gosiula, emeryt, policja, gangster, sąd..."