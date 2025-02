"Żona dla Polaka". Mariusz zirytował swoją wybrankę. Później wcale nie było lepiej. Którą z kandydatek wybrał? Już wiadomo!

Autor:

Za widzami przedostatni, dziesiąty odcinek "Żony dla Polaka". Co się działo? Czy uczestnicy programu TVP w końcu znaleźli swoje połówki? Czy panowie i ich kandydatki dali sobie nawzajem szansę na miłość i związek? Zdradzimy, że w show wyklarowały się 3 pary, a jeden z mężczyzn pozostał singlem. Pary miały nieco czasu na przemyślenia, bo kandydatki na żony wróciły do ojczyzny, a ze swoimi kawalerami spotkały się dopiero po 2 miesiącach. Tym razem to panowie udali się do Polski!

Zobacz także: Iga nie miała litości dla Łukasza w "Żona dla Polaka". Wyjawiła to szeptem, ale i tak się nagrało

Łukasz i Paulina mieszkają sami. A więc kawa na ławę

U Łukasza i Pauliny działo się. Zostali już tylko we dwoje, więc mieli okazję sprawdzić, jak będzie im się mieszkać bez współlokatorek.

Teraz jesteśmy już sami w domu i z każdym dniem poznaję go bardziej. Poznaję wady i poznaję zalety. I teraz to jest kwestia tego, czy się umie z nimi żyć, czy nie - stwierdziła Paulina na samym początku odcinka.

Łukasz wyznał, że nie czuje z jej strony zainteresowania. Zupełnie szczerze dodał:

Fajnie, gdyby ktoś inny tu teraz był!

Miał na myśli Igę, która dała mu kosza?! Dobrze, że Paulina tego nie słyszała. Tym bardziej że przecież właśnie szykowała się na elegancką randkę z Łukaszem. Wbrew niepokojom bohatera show, jego jedyna już kandydatka była zachwycona tym, co dla niej przygotował. Randka sprzyjała wyznaniom i Paulina wprost rzuciła, że gdy odeszły pozostałe dziewczyny, coś się zmieniło na gorsze.

Zobacz także: "Żona dla Polaka" - kawalerowie dokonali wyborów. Kto dostał szansę na miłość? Wielkie rozczarowanie u Łukasza

Łukasz zaproponował wyzwanie "prawda za prawdę", co nie mogło skończyć się przyjemnie! Paulina usłyszała, że jest władcza, a faceta trzyma na odległość. Z kolei Łukasz dowiedział się, że nie umie rozmawiać, bo nie zadaje pytań i nie wydaje się zainteresowany drugą stroną. Fantastyczna randka zakończyła się zerwaniem.

Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna powiedziałem naprawdę to, co czuję - wyznał Łukasz, który wprost stwierdził, że w "Żonie dla Polaka" nie znalazł miłości.

Paulina zresztą także nie.

Boję się, że stworzyłyśmy potwora - podsumowała, myśląc o Łukaszu.

Zobacz także: "Żona dla Polaka" - dziewczyny Mariusza skoczyły sobie do gardeł. "Pozostał niesmak". Co tam się wyprawia?

Choć Łukasz został singlem, to podobnie jak pozostali uczestnicy show, wybrał się do Polski - do własnego domu w Beskidzie Sądeckim. Tam opowiedział najbliższym o tym, co wydarzyło się w USA.

Mariusz i Asia oraz Basia na luksusowej randce. A później? Polska i spór o szpilki

Mariusz zabrał swoje oblubienice - ciemnowłosą Asię i jasnowłosą Basię - na rejs jachtem. Mężczyzna ze śmiechem przyznał, że kobiety dogadują się nadzwyczaj dobrze ze sobą nawzajem! Miał też okazję na chwile czułości to z jedną, to z drugą.

Te dnie i noce razem zapamiętam do końca życia - rzucił Mariusz, gdy musiał wybrać pomiędzy kobietami.

Ostatecznie wybrał Asię! Ale zadeklarował, że wszyscy we trójkę zostaną przyjaciółmi. Oznajmił to na łodzi podczas rejsu, więc Basia, chcąc nie chcąc, mimo odrzucenia musiała zostać ze szczęśliwą dwójką.

Jestem szczęśliwa. Małymi kroczkami może narodzić się jakieś głębsze uczucie - podsumowała Joanna, która nie wyglądała jednak na bardzo zakochaną.

Zobacz także: "Żona dla Polaka" - kłamstwo kandydatki wychodzi na jaw. Mariuszowi puściły hamulce?! "Lubię rozbierać dziewczyny"

Następne spotkanie z Mariuszem odbyło się już w Polsce. Asia przyjechała po partnera na lotnisko, by "porwać go" do Lublina. Zdradziła, że mają za sobą pierwszą kłótnię. Poszło o szpilki! Wg Mariusza kobieta powinna w nich chodzić... zawsze. Ale Joanna nie jest z tych, co dadzą sobą rządzić. Na lotnisku stawiła się w sportowym obuwiu.

Pomimo wieku przypomina mi 20-latka - uznała w końcu Asia, która liczyła na dojrzałego mężczyznę. Miała na myśli sposób bycia Mariusza, a nie jego wygląd.

Joanna w Polsce zapoznała Mariusza z siostrą i przyjaciółką. Podczas szykowania kolacji dla bliskich doszło do wielu spięć, ale i wyznań. Mariusz wprost przyznał, że miał wiele kobiet, kochanek, krótkich związków.

Sebastian i Andżelika doświadczają życia we dwoje

Ta dwójka też dostała szansę na to, by poznać się bliżej. Sebastian i Andżelika zasmakowali w mieszkaniu we dwoje. On pracuje zdalnie, więc był w domu, gdy jego kandydatka np. szykowała pyszne ciasto. Taka przerwa od pracy bardzo podobała się nieśmiałemu mężczyźnie.

Po południu Sebastian zabrał Andżelikę na obiad. Już w aucie kobieta zdecydowała się na to, by pokazać Sebastianowi, jak go lubi. Czułości były nieśmiałe, ale... coraz śmielsze.

To, czego chcę, to otrzymuję. Będziemy małżeństwem i będziemy mieli dzieci - stwierdziła Andżelika, która do programu zgłosiła się w konkretnym celu - by znaleźć męża.

Zobacz także: "Żona dla Polaka" - namiętny pocałunek, potężna kłótnia i kolejne rozstanie. "Czuję się oszukana"

Andżelika zdobyła się na odwagę i jako pierwsza pocałowała Sebastiana! Ten nie dowierzał, bo to pierwszy raz, gdy ktoś otwarcie pokazał, że chce z nim być. Nic dziwnego, że mężczyzna nie wiedział, co czuje.

Zobacz także: Agata z "Żony dla Polaka" schudła! Zobaczcie, jak teraz wygląda. Wyznała, ile kilogramów straciła

Sebastian też pojawił się w Polsce, by zobaczyć świat Andżeliki. Kobieta okazała się sprawną artystką i osobą skupioną na celu. Aranżowała romantyczne randki i starała się ośmielić partnera. Spotkali się nawet ze znajomymi z pracy Andżeli. Koleżanka uznała, że między 25-latką a jej amerykańskim wybrankiem jest różnica charakerów - on nieśmiały, ona szalona.

Czułem się jak na przesłuchaniu - podsumował Sebastian, gdy wypytano go o ślub oraz dzieci.

Mateusz w Polsce. Ukochanej nie widział prawie 2 miesiące!

Mateusz dotarł do Częstochowy, rodzinnego miasta Nikoli. Oboje mocno się stresowali. Mateusz zdziwił Nikolę, bo przyleciał... z mamą, ale dziewczyna ucieszyła się ze spotkania z panią Kasią. Oprowadziła tę dwójkę po Częstochowie i była świetną przewodniczką.

Przygotowała dla Matiego i inną atrakcję - wycieczkę do straży pożarnej. Bardzo zaskoczyła tym partnera. Mateusz był szczerze poruszony gestem dziewczyny. Później było równie miło - mama Nikoli przyjęła gości z Ameryki. Panie bardzo się polubiły, a ich dzieci świetnie czuły się w swoim towarzystwie. Coś z tego będzie?

Zobacz także: Wielka awantura w domu Sebastiana z "Żony dla Polaka". Posypią się wulgaryzmy. "Nie chcę tutaj być"

Zobacz więcej zdjęć. Żona dla Polaka - 10. odcinek. Co za sceny! Zachowanie Mariusza może budzić emocje

Iga nie miała litości dla Łukasza w "Żona dla Polaka" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.