Iga nie miała litości dla Łukasza w "Żona dla Polaka". Wyjawiła to szeptem, ale i tak się nagrało

Łukasz Mężyk jest jednym z uczestników programu "Żona dla Polaka". Ma 35 lat i od 2013 roku mieszka w Chicago, gdzie pracuje jako agent ubezpieczeniowy. W Stanach Zjednoczonych mieszka z siostrą, jej mężem i ich małym synkiem, ale planuje zakup własnego mieszkania. Część roku spędza w Polsce, w miejscowości pod Nowym Sączem, gdzie zbudował swój wymarzony dom. Łukasz uważa się za niepoprawnego romantyka i wierzy w piękno miłości.

Jego serce jest chwilowo rozdarte pomiędzy Pauliną, która mocno zabiega o jego względy, a Igą, która najbardziej "zalazła mu za skórę". Randka mogła dużo zmienić i wyjaśnić sytuację kawalera, ale to, co wydarzyło się po niej, stawia pod znakiem zapytania przyszłość ich relacji. Iga zwierzyła się Paulinie, że bardzo źle czuła się na randce z Łukaszem:

Ja się nigdy nad żadnej randce tak nie wymęczyłam. W sensie radio to było mistrzostwo świata, ale siedzenie z Łukaszem to był koszmar. Tyle razy, kiedy on coś zrobił nie tak. Już każda minuta obok niego... ja już myślałam, że wyjdę z siebie

- wyznała trenerka, kilkukrotnie powtarzając, że to spotkanie było koszmarem. Potem przed kamerami wyjaśniła, że cały ciężar rozmowy mężczyzna zrzucił na nią:

Chodzi o to, że ja chciałam przy tym obiedzie, żebyśmy mieli jakieś fajne, ciekawe tematy do rozmowy po prostu. I ja czuję, że ja to wszystko muszę prowadzić. Że on nic z siebie nie daje w tym momencie.