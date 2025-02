Wielka awantura w domu Sebastiana z "Żony dla Polaka". Posypią się wulgaryzmy. "Nie chcę tutaj być"

Między kandydatkami Sebastiana dojdzie do potężnej awantury. Andżelika i Sandra mają różne podejście do miłości. Jedna z uczestniczek wyraźnie zaznacza, że przyjechała do programu znaleźć męża, podczas gdy druga strona podkreśla potrzebę poznania drugiej osoby.

Czy w ogóle on ci się podoba? Czy nie? - dopytuje zbulwersowana Andżelika. - Ja przyjechałam do tego programu po męża i wybrałam Sebastiana z myślą, że to będzie mój mąż. A Sandra w ogóle nie była zainteresowana w żaden sposób Sebastianem. Czemu się dzieją takie rzeczy?! - dodała uczestniczka programu "Żona dla Polaka".

Zaskoczona postawą rywalki z programu Sandra stwierdziła:

Jesteś zła na mnie, bo powiedziałam, że się czułam jak na randce? Muszę kogoś poznać, ja nie mogę założyć sobie tak, to będzie mój mąż. Może się wszystko wydarzyć. Na początku przecież Sebastian też pokazywał, jaki jest właśnie np. niezaradny. Jakieś takie małe gesty, które nas denerwowały - co nas odsuwało od siebie. A tak sam na sam jest inaczej.

Słowa Sandry tak zdenerwowały Andżelikę, że postanowiła ona wyjść z kuchni i oświadczyła, że nie chce być dłużej w programie.

Dla mnie to jest słabe i ja naprawdę chcę wrócić do domu w tym momencie, bo to, co się tutaj dzieje, to kpina - stwierdziła Andżelika.

Także Sandra zaczęła mówić o powrocie do Polski.

Ja też nie chcę tutaj być, jak widzę ciebie. Wiem, że tobie zależy po prostu, a ja nie wiem, co ja czuję - odpowiedziała Sandra.

Sebastian z "Żony dla Polaka" wskazał faworytkę

Z wypowiedzi Sebastiana dowiadujemy się, że to właśnie Sandra jest najbliższa jego sercu.

Wybrałem cię, bo mi się podobasz. Andżelika jest wspaniała. Mamy dużo wspólnych tematów do rozmów. Ale jeśli chodzi o "motyle w brzuchu", to ich przy niej nie czuję. Agata jest super, ale widzę ją bardziej jako przyjaciółkę - mówił Sebastian w rozmowie z kobietą.

Uczestniczki programu "Żony dla Polaka" udowadniają, że nie zawsze można zaplanować miłość, a rzeczywistość może brutalnie zweryfikować nasze założenia. Ostatecznie, program pokazuje, jak różne są podejścia ludzi do związków oraz jak trudno znaleźć wspólny język, gdy emocje biorą górę.

Jak zakończy się konflikt kandydatek? Przekonamy się już w niedzielę 9 lutego. Co ważne, tego dnia emisję będą miały aż dwa odcinki "Żony dla Polaka".

