"Żona dla Polaka" - kawalerowie dokonali wyborów. Kto dostał szansę na miłość? Wielkie rozczarowanie u Łukasza

9. odcinek "Żona dla Polaka" przyniósł ogrom emocji! Nie zabrakło rozstań, trudnych decyzji i zaskakujących zwrotów akcji. Jak potoczyły się losy uczestników?

Łukasz z "Żona dla Polaka" zdecydował się zakończyć znajomość z Moniką, gdyż oboje uznali, że nie potrafią wyjść poza relację przyjacielską. Rozstali się w dobrej atmosferze. Następnie kawaler zaprosił Paulinę na randkę na jachcie, gdzie w szczerej rozmowie przyznał, że na początku bał się oceny innych.

Bardzo dużo nauczyłem się w tym programie o sobie i o tym, że to, co myślę, jest istotne. Mimo tego, że z Pauliną była fantastyczna randka, to muszę powiedzieć, że miałem kilka takich momentów, gdzie myślałem o Idze i chciałem, żeby Iga była na tej randce ze mną. I to jest straszne, co powiem, ale tak czuję – wyznał przed kamerą.