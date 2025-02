Iga nie miała litości dla Łukasza w "Żona dla Polaka". Wyjawiła to szeptem, ale i tak się nagrało

"On wyraźnie się jej boi"

Za widzami 8. odcinek "Żony dla Polaka". Co działo się w domach bohaterów, którzy coraz śmielej poczynają sobie ze swoimi kandydatkami? Sprawdziliśmy!

Mariusz otoczony wianuszkiem kobiet - jak ryba w wodzie. Ale atmosfera siadła. "Można zawiesić siekierę"

Joanna zdradziła, że uwielbia chodzić na zabiegi kosmetyczne, a u kosmetyczki czuje się jak w domu.

Rzęsy no to dla mnie jest priorytet. Ustko mam zrobione. Botoksik też już musi wjechać, jak wrócę - wyznała zadbana 40-latka.

Kandydatka Mariusza razem z pozostałymi dwiema wzięła się do poprawiania jego urody. Była maseczka, było odżywianie ust. Jak przyznała Basia, mężczyzna przyjął wyzwanie na klatę i poddał się zabiegom pań zupełnie na luzie. 49-latek czuł się jak ryba w wodzie, był przecież otoczony pięknymi kobietami, które mu nadskakiwały, dbały o niego, chuchały i dmuchały.

Odwdzięczył się, masując wybranki i to dwie jednocześnie! Ostatecznie skupił się na Joannie, resztę dziewczyn odstawiając na boczne tory. Basia przyznała, że Ania wydaje się najbardziej rywalizować o względy Mariusza, gdy ten skupia się na Asi.

Jest coś w niej, co mi się po prostu nie podoba - podsumowała Joanna.

Ale Mariusz ma chyba inne zdanie. Zabrał Anię na randkę do miejsca, gdzie samodzielnie robi się kosmetyki. Najpierw jednak... energetyzowali kamienie, co Mariusz nazwał czarami-marami. Później karmili się watą cukrową, a Ania była zachwycona. Do czasu aż ten chciał ją pocałować w usta. Nic z tego nie wyszło.

Mieliśmy sympatyczną rozmowę, ale chciałem przejść o poziom wyżej. Taka była troszeczkę dla mnie sztywna, powiem szczerze. Poczułem się rozczarowany, Ania wydaje się konserwatywna, chce pozostać na etapie bardziej przyjacielskim niż romantycznym - przyznał Mariusz.

Po rance atmosfera w domu zmieniła się. Basia stwierdziła, że było naprawdę źle:

Można zawiesić siekierę.

Dziewczyny uznały, że czas na konfrontację. Asia oznajmiła, że Ania patrzy na nią jak ktoś, kto "miałby ją złapać za gardło i udusić". Joanna i Basia nie owijały w bawełnę. Ania poczuła się atakowana, ale przyjęła krytykę rywalek dotyczącą zazdrości i rywalizacji. Po wszystkim pozostał duży niesmak.

Mateusz - fan gier i zabaw? Tak, szczególnie z pięknymi kobietami

Mateusz gościł w swoim domu Olę, Nicolę i Patrycję. Wszystkie piękne, długowłose i przed trzydziestką. Mateusz postanowił dowiedzieć się więcej o swoich kandydatkach poprzez grę w butelkę. Podczas zabawy wyszło na jaw, że Pati, która nigdy nikogo nie zdradziła, została w przeszłości zdradzona przez partnera, dlatego nie wybaczyłaby zdrady. Po tych wyznaniach 24-latek postanowił zabrać Patrycję na randkę.

Najskromniejsza z dziewczyn wydawała się nie wierzyć w szczere zainteresowanie uczestnika show, jednak jej rywalki przyznały, że tę dwójkę wyraźnie do siebie ciągnie. Mateusz wyznał, że Patrycja mu najbardziej pasuje i spytał o pocałunek. Pati nie pozwoliła na tę bliskość, bo nie czuła chemii.

Gdy nadszedł czas eliminacji, ku zaskoczeniu wszystkich, samą siebie wyeliminowała Ola. Mateusz przyjął to bez emocji, za to Nikola się rozpłakała.

Łukasz zabrał dziewczyny na imprezę. Musiało być źle, żeby mogło być lepiej

Łukasz wybrał się ze swoimi kandydatkami na imprezę do siostry, ale, zanim wyszli, Paulina postanowiła pokazać, że może być dobrą żoną i wyprasowała Łukaszowi koszulę. Mężczyzna był nieco zaskoczony, bo zwykle robi to sam, ale spodobał mu się widok kobiety, która poświęcała się dla niego, na dodatek elegancko ubrana i na obcasach. 35-latka była pełna nadziei na ciekawą randkę, ale Iga ostudziła zapały.

Ja się nigdy na żadnej randce tak nie wymęczyłam. W sensie, radio to było mistrzostwo świata, ale siedzenie z Łukaszem, stara, to był koszmar. (...) każda minuta obok niego, ja myślałam, że wyjdę z siebie - szeptała do rywalek.

Później przed kamerami wyjaśniła, że liczyła na ciekawe tematy do rozmów. Niestety, czuła, że cała odpowiedzialność za konwersację spadła na nią. Iga rozczarowała się Łukaszem, ale Paulina była nim zachwycona jako mężczyzną, który nie boi się trudnych wyzwań - przeprowadził się do USA, zbudował dom.

Rozczarowanie Igi źle podziałało na Łukasza, ale humor poprawił mu się, gdy wyżalił się siostrze. Spotkanie z przyjaciółmi udało się, a pomiędzy uczestnikiem "Żony dla Polaka" a Pauliną zaiskrzyło. Jednak Łukasz to Monikę zabrał na randkę.

Sebastian przepracował traumę, ale jego ojciec mówi wprost - jest trudno

Atmosfera w domu Sebastiana nie sprzyja miłości. Andżelika przyznała, że ostatnie dni były ciężkie dla wszystkich uczestników show, chociaż Sebastian jest dobrym człowiekiem.

Była trudna atmosfera między nami - zdradziła.

Sandra dodała, że Sebastian jest zamknięty, skryty, nieśmiały. Z kolei Agata miała mu za złe brak randek, a ojciec mężczyzny tracił cierpliwość i wymagał od syna większego zdecydowania:

To nie jest Dubaj ani inny kraj arabski, że można mieć trzy żony.

Sebastian na kolejną randkę zaprosił Sandrę, która otwarcie zaczęła mówić o "czerwonych lampach". Głównym zarzutem był brak inicjatywy 30-latka.

Jestem w takim wieku, że mi się nie chce kogoś wychowywać - podsumowała.

