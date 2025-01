"Żona dla Polaka". Kandydatki kontrolują Łukasza. "Czy ty nas zdradzasz?". Agata przejmuje kontrolę i mówi o chaosie

Jak wyglądają spotkania Polonii w Chicago? Czy Monika pokaże swój talent do golfa? Jakie sekrety skrywa przed kandydatkami Łukasz? A jak zareagują kobiety Mariusza, gdy poznają jego byłą partnerkę? 4. odcinek "Żony dla Polaka" dostarczył widzom wielu emocji.

Kandydatki Sebastiana z "Żony dla Polaka" odzyskały w końcu zgubione podczas lotu walizki. W bagażach kryły się przygotowane przez nie upominki. Sandra podarowała magnes, skarpety i czterolistną koniczynkę na szczęście, Andżelika namalowany przez siebie obraz, a Agata puzzle.

Nieobecność ojca Sebastiana, pana Bogdana, pozwoliła mężczyźnie na chwilę większej swobody w relacjach z kandydatkami. Wspólnie przygotowali amerykańskie babeczki, choć rywalizacja między kobietami była zauważalna.

Agata postanowiła wytłumaczyć swoje zachowanie.

Może to wyglądać tak, że się rządzę, ale to nie chodzi o to, że chcę się rządzić. Ja lubię szybko zorganizować wszystko – wyjaśniła, choć przyznała później, że drażni ją brak domyślności Sebastiana.

Kiedy babeczki były gotowe, kobiety ozdobiły je własnoręcznie. Najładniejszą według Sebastiana przygotowała Andżelika, co wywołało kolejne uszczypliwości.

Sebastian zorganizował przejażdżkę rowerem wieloosobowym. On podróżował z Sandrą, z którą rozmawiał o weselu, a Andżelika i Agata jechały za nimi. Na koniec dnia kandydatki miały okazję usłyszeć jego grę na gitarze, co zrobiło na nich duże wrażenie.

Łukasz zaprosił Monikę na randkę, podczas której mieli okazję zagrać w golfa i szczerze porozmawiać. Monika opowiedziała o swojej pasji do tańca i o tym, jak jest postrzegana przez innych:

Łukasz również podzielił się swoimi doświadczeniami, mówiąc o łatkach, jakie są mu przypisywane – najczęściej w kontekście finansowym.

Po powrocie do domu Łukasz zorganizował dla swoich kandydatek grę w szczerość. Usłyszał od nich, że byłby świetnym kandydatem na męża, a każda mama i babcia byłyby nim zachwycone. Jednak za tymi komplementami kryły się również podejrzenia:

Kandydatki zauważyły, że Łukasz otrzymuje wiadomości od innych kobiet.

Widziałyśmy, że przychodzą do niego różne wiadomości od innych dziewczyn. Wiadomo, że jeśli coś takiego się wydarzy, to wtedy włączają się podejrzenia – przyznała Iga.

Panie postanowiły wyjaśnić tę sprawę, rozmawiając z jego koleżankami. Ostatecznie Łukasz oczyścił się z podejrzeń.

Mariusz zaprosił swoje kandydatki na przyjęcie urodzinowe w stylu lat 20. Aby lepiej wczuły się w klimat, zabrał je wcześniej na zakupy – każda z kobiet dostała 10 dolarów na wydatki.

Na imprezie kobiety poznały znajomych Mariusza z Polonii oraz… jego byłą partnerkę, Elę. Dowiedziały się, że Ela pomagała mu przeglądać ich wizytówki, co wzbudziło kontrowersje. Joanna nie ukrywała swojego rozczarowania:

Gdy zobaczyłam Elę, to absolutnie nie zaczęłam się do niej porównywać, bo nie należę do takich kobiet. Ja bym tak nie mogła zrobić, jak on. Mam nadzieję, że wybór Mariusza nie był tak stricte zależny od tego, co ona mu tam powiedziała.