Kim są bohaterowie programu "Żona dla Polaka"? Zobacz, jak wyglądają, ile mają lat i gdzie pracują

TVP1 szykuje prawdziwą randkową rewolucję! Już w styczniu rusza "Żona dla Polaka" – emocjonujący program, który połączy miłość, polskie tradycje i... amerykański sen. W centrum uwagi znajdzie się czwórka kawalerów polskiego pochodzenia mieszkających w Chicago. Każdy z nich marzy o prawdziwej miłości, a tę chce odnaleźć wśród kobiet zaproszonych z Polski.

Uczestniczki programu "Żona dla Polaka" wprowadzą się do domów bohaterów, by poznać ich życie z bliska, spotkać ich rodziny i przyjaciół, a także doświadczyć polsko-amerykańskiego stylu życia. Na kandydatki czeka mnóstwo romantycznych przygód i niespodzianek, jak przejażdżka maluchem po Route 66, spacer po słynnym chicagowskim "Jackowie" czy nauka kujawiaka!

Polska tradycja i wielkie emocje w "Żona dla Polaka"

Każdy odcinek programu "Żona dla Polaka" przyniesie nowe wyzwania i decyzje – kogo kawalerowie zaproszą do dalszego poznania? Czy odwiedzą wybranki w Polsce? A może odnajdą miłość swojego życia? To nie tylko randki, ale także lekcja polskiej historii i tradycji kultywowanych za oceanem.

Widzowie zostaną poprowadzeni przez te romantyczne historie przez Kacpra Kuszewskiego.

Program "Żona dla Polaka" jest polską wersją formatu "Origins of Love. Sonner av Norge", stworzonego przez Nordisk Banijay. Produkcją zajmuje się Endemol Shine Polska – światowy gigant telewizyjny.

Kim są bohaterowie "Żona dla Polaka"?

Mariusz, najstarszy uczestnik, ma 49 lat. Pochodzi z Nowego Sącza, ale w wieku 18 lat przeprowadził się z rodziną do Chicago. Z wykształcenia finansista, pracuje jako pośrednik nieruchomości. Żyje pomiędzy Chicago a Miami. „Jestem jednym z najbardziej romantycznych gości, jakich znam” – zapewnia. Ten ekscentryczny, choć konserwatywny, mężczyzna poszukuje partnerki, z którą mógłby „tańczyć całą noc, cały dzień, cały miesiąc i resztę ... życia”. Interesują go kobiety tajemnicze, ponieważ lubi je odkrywać. Marzy o stabilizacji i założeniu rodziny. Zaprosi do siebie 5 bardzo różnych kobiet. „Słońce świeci, ptaszek śpiewa, a mnie w domu krew zalewa” – mówi z uśmiechem, opisując swoje pragnienie znalezienia miłości. Jak twierdzi: „W związku musi być passion, bez passion to życie robi się nudne”.

Najmłodszy z naszych bohaterów – Mateusz – ma 24 lata i jest strażakiem. Jego rodzice przenieśli się do Chicago z Tarnowa, jeszcze zanim urodzili się on i jego siostra Maja. Rodzina jest dla Mateusza najważniejsza. Wszyscy są ze sobą bardzo zżyci, mieszkają razem w wybudowanym przez tatę domu i wspierają się nawzajem. Z tatą Mateusza łączy m.in. pasja motoryzacyjna. Wspólnie dbają o kolekcję samochodów z epoki PRL. Mateusz to rozrywkowy, ale też nieśmiały chłopak, który „chce zakochać się w Polce, bo kocha Polskę”. Idealna dziewczyna strażaka musi być „zmotywowana i mieć piękną twarz”. Mateusz zaprosi do siebie cztery nieprawdopodobnie wesołe i kreatywne dziewczyny, z którymi nie będzie nudno.

Sebastian, 30-latek, podobnie jak Mateusz, urodził się w USA. Mieszka z rodzicami, którzy zmieniają się w opiece nad babcią w Tarnowie. Podczas realizacji programu, w domu w Chicago obecny był również tata Bogdan, urodzony kabareciarz i przeciwieństwo syna. Sebastian jest człowiekiem bardzo uporządkowanym, chce mieć wszystko świetnie zaplanowane i nie jest fanem niespodzianek. Przez ostatnie lata rozwijał swoją karierę w branży IT. Teraz przyszedł czas na znalezienie miłości i stworzenie rodziny. Sebastian bywa trochę nieśmiały i wycofany, ale równocześnie jest bardzo szczery. Zaprosi do siebie dziewczyny, które, mają podobne wartości jak on i będą o niego walczyć. „Chciałbym mieć dzieci. Tyle, żebym nie zbankrutował…” – mówi z uśmiechem, zdradzając swoje marzenia o przyszłości.

Łukasz ma 35 lat i jest w Chicago najkrócej spośród naszych czterech kawalerów, bo od 2013 roku. Wygrał zieloną kartę w loterii wizowej. Ponieważ był tuż po studiach pedagogicznych, błyskawicznie zdecydował się na przeprowadzkę. W Chicago mieszka z siostrą, jej mężem i ich malutkim synkiem, ale planuje kupić mieszkanie. Jest osobą bardzo rodzinną (pochodzi z rodziny wielodzietnej) i przynajmniej kilka miesięcy w roku spędza w Polsce, w miejscowości pod Nowym Sączem, gdzie kilka lat temu postawił swój wymarzony dom. Wybiegając w przyszłość, mówi: „Za pięć lat chciałbym mieć żonę i chociaż jedno dzieciątko”. Pracuje jako agent ubezpieczeniowy, kiedy przebywa w Polsce – wykonuje swoje zawodowe obowiązki zdalnie. Twierdzi, że do tej pory nie znalazł partnerki, bo niewiele kobiet potrafi zrozumieć i zaakceptować jego życie na dwa kraje. Wierzy, że miłość jest piękna, uważa się za niepoprawnego romantyka. Bardzo kulturalny, ciekawy świata, czasem buja w obłokach, a jednocześnie jest bardzo odpowiedzialny. Zaprosi do siebie kilka pięknych dziewczyn…

Miłość, tradycja i wielkie emocje – "Żona dla Polaka" już w styczniu w TVP1. Nie przegap premierowego odcinka 5 stycznia o godz. 20:20!

