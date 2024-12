Tak Jerzy Antczak pożegnał Stanisława Tyma. Mocne, męskie słowa pożegnania od wdowca po Jadwidze Barańskiej

Tak wygląda dziś słynna "panna Krysia z turnusu trzeciego". Wszyscy do niej wzdychali

Jerzy Antczak żegna "wielkiego Tyma"

Jerzy Antczak od 24 października 2024 roku jest w żałobie. Wtedy to, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła jego muza, żona i miłość życia, Jadwiga Barańska. Wielka polska aktorka zagrała w filmach męża niezapomniane role, ale to za sprawą postaci Barbary Niechcicowej z "Nocy i dni" przeszłą do histroii polskiej kultury. Antczak opłakuje żonę na obczyźnie, ale nie zapomina o sprawach ważnych dla Polskie. Kiedy dowiedział się o śmierci Stanisława Tyma, zareagował natychmiast.

Antczak pożegnał Tyma

Stanisław Tym zmarł 6 grudnia b.r. Kultowy aktor, który m.in. zagrał prezesa "Klubu Tęcza" w niezapomnianym "Misiu" zachorował na nowotwór kilkanaście lat temu. Lekarze nie dawali mu wtedy większych szans na przeżycie. Na szczęście Tym pokonał chorobę i wiódł szczęśliwe życie na Suwalszczyźnie. Wieś, w której mieszkał płacze prawdziwymi, rzewnymi łzami nad stratą tak cudownego sąsiada.

O wspaniałym aktorze nie zapomniał też wielki reżyser. Jerzy Antczak pożegnał Stanisława Tyma we właściwy sobie, emocjonalny sposób, na swoim profilu na Facebooku. Padły prawdziwie, prosto z serca, męskie, mocne słowa!

ODSZEDŁ WIELKI TYM...!!!! I TYLE... AŻ TYLE... ODPOCZYWAJ NIESPOKOJNY DUCHU... CIĘŻKO PRZEPRACOWAŁEŚ ŻYCIE.... JERZY

Przyjaźń przetrwała czas i odległość

"Stasiek" Tym kochał nie tylko kino, ale i swoje kobiety oraz psy. Poruszające są wspomnienia, w których jego bliscy opowiadają, że nawet ciężko chory Tym ze szpitala codziennie dzwonił do gosposi, aby pogłaskała jego psy. Wielki gwiazdor polskiego kina przygarniał psie sieroty, których nikt nie chciał i stworzył im prawdziwy dom.

Stanisław Tym zagrał w wielu kinowych hitach, ale niestety nie u Jerzego Antczaka. Możemy sobie tylko wyobrażać, jakie arcydzieło powstałoby spod rąk tych dwóch mistrzów. Najważniejsze jednak, że przyjaźń i szacunek przetrwały oceany i czas.