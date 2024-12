Ostatnia wola Stanisława Tyma. Nie uda się spełnić marzenia o TAKIM pochówku?

Stanisław Tym (87 l.) pogrążył bliskich i fanów w żałobie. Artysta zmarł 6 grudnia w szpitalu w Warszawie po długiej chorobie. Do końca jednak tęsknił za swoim domem w Zakątach i marzył, by to tam spoczęły jego prochy. To jednak może okazać się niemożliwe...