Nasz reporter wybrał się do wsi Zakąty na Suwalszczyźnie, gdzie przez lata żył i pracował Stanisław Tym (+87 l.), z dala od warszawskiego zgiełku i blichtru. Tu tam odnalazł swoje miejsce na ziemi i wspólnotę, w którą wrósł jak w rodzinę. Mieszkańcy nie mogą się pogodzić z jego odejściem i wspominają, że był dla nich istnym aniołem.

- O panie! Co to był za człowiek! On mi życie uratował! – mówiła Helena Wasilewska (60). Nie ma czasu rozmawiać. Śpieszy do pracy. Ale przystaje i na chwilę opiera się o samochód. - A, o Staszku… dużo by mówić, Myśmy go tu wszyscy kochali! Mnie już by od dawna na świecie nie było, gdyby nie Staszek. Lekarze w Augustowie nie wiedzieli, co mi jest. Pobadali, pobadali, i odesłali do domu. A Staszek widział, że coś jest nie tak. Zadzwonił do Warszawy, umówił mnie w szpitalu. - Stasiu, gdzież ja tam do Warszawy?! – pytałam. Ale mnie przekonał! Miał racje! Dopiero tam okazało się, że potrzebuję pilnej, ratującej życie operacji. Coś tam się rozlało, zakażało… Aż się boję pomyśleć, co by było… A miałam wtedy dójkę małych dzieci, jedna 2, druga 4-latka… Jakby mnie wtedy zabrakło… Stasiek to był nasz prywatny anioł! - wspomina w rozmowie z "Super Expressem" pani Helena.

Wanda Wasilewska (75) z kolei przytacza, że dla niej Stanisław Tym robił za... karetkę na sygnale.

- Prezenty dzieciakom na święta zawsze przynosił. Wspaniały był nasz Stasio! O, i do porodu mnie zawiózł! Bo wtedy jeszcze nie mieliśmy samochodów, a on miał. Sam zaproponował, że jak się zacznie, żeby na żadną karetkę nie czekać. I zawiózł. Kiedyś św. obrazki całej wsi przywiózł. Tu mam nawet obrazek św. Kingi, którą mojej mamie podarował. Z dedykacją. Nie wiem, czy on był bardzo religijny, ale jak św. obraz chodził po wsi, to go przyjął, i wszyscy u niego pośpiewaliśmy, pomodliliśmy się. (...) Taki to był człowiek. A teraz już go nie ma. Smutno. - kończy pani Wanda.

