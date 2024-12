Katarzyna Dowbor żegna Stanisława Tyma: "Miałam zadzwonić, pogadać…". Nie zdążyła

Stanisław Tym był również autorem wielu tekstów kabaretowych, współpracował z kabaretem Dudek i występował na scenach teatrów w całej Polsce. W swojej twórczości komentował polską rzeczywistość z charakterystyczną ironią i inteligencją. Do końca życia pozostawał aktywny zawodowo, tworząc sztuki teatralne i prowadząc własny kanał na YouTube, gdzie dzielił się przemyśleniami na temat współczesności.

Ostatnie lata życia Stanisław Tym spędził w swoim domu na Mazurach, gdzie oddawał się prostemu życiu, opiekując się zwierzętami i uprawiając warzywa. Jego odejście jest wielką stratą dla polskiej kultury, ale jego dorobek i wyjątkowe poczucie humoru na zawsze pozostaną w pamięci kolejnych pokoleń​. Zmarł 6 grudnia 2024 roku po długiej chorobie.

Wiele znanych osób ze świata kultury i sztuki zdecydowało się tuż po śmierci aktora, opublikować wspomnienia o nim. Wspominali nie gwiazdora, a dobrego człowieka. Katarzyna Dowbor przypomniała o tym, że nie warto zwlekać z rozmową, wizytą, telefonem. Bo może okazać się, że jest za późno.

Odszedł Staszek Tym, człowiek niezwykły, dobry i ciepły. Wiele wspólnych koncertów, rozmów godzinami w garderobach i samochodzie, którym odwoziłam go do maleńkiej kawalerki w centrum Warszawy. To była tylko przechowalnia, bo prawdziwy dom był daleko na Suwalszczyźnie, a tam cudowna żona i psy znajdowane w lesie, kochane najbardziej na świecie! Stasiu, ile to razy opowiadałeś mi ich historię i jak pięknie opowiadałeś!Jakiś czas temu moja córka opowiedziała mi, że widziała się z Tobą na spotkaniu zorganizowanym przez jej tatę. Mówiła, że jesteś słabiutki, zmęczony… Miałam zadzwonić, pogadać… Już nie zadzwonię. Ogromny smutek i żal Stasiu…