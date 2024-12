Co ze zdrowiem Beaty Kozidrak? Jej były mąż Andrzej Pietras komentuje

Beata Kozidrak pod koniec listopada dała znać, że się rozchorowała i to ciężko. Jednak gwiazda pisała, że ma doskonałą opiekę i wydawało się, że za chwilę wróci na scenę. Nic z tego. Kilka dni później Andrzej Pietras, menadżer Bajmu, a prywatnie eksmąż Kozidrak, wydał oświadczenie o odwołaniu koncertów zespołu aż do końca marca! Od tamtej pory nie wiadomo, co dzieje się z Beatą. Jak się czuje gwiazda?