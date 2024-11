Beata Kozidrak założyła białą suknię ślubną i welon, odwróciła wzrok. "Ubrałem Cię w biel". Fani gratulują

Beata Kozidrak wie, jak przyciągnąć do siebie uwagę! Na profilach gwiazdy w mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze zdjęcie, a wielbiciele piosenkarki nie mogą zrozumieć, o co chodzi. "Wzięła pani ślub?!" - pytają. Inni, nie czekając na odpowiedź, sypią gratulacjami.

Kozidrak na swoich kontach na Instagramie i Facebooku opublikowała to samo zdjęcie. Widać na nim gwiazdę, która odwraca się od aparatu. Siedzi w półmroku, otoczona kamiennymi ścianami. Jest ubrana w białą suknię ślubną - klasyczną, białą - i długi welon, który spływa aż do ziemi. Za ławką, na której spoczywa gwiazda, stoją białe szpilki.

Kozidrak oznaczyła, że fotografię wykonano we włoskim mieście Lecce. Nie napisała nic więcej, dlatego jej wielbicielom pozostały jedynie domysły.

Beata Kozidrak w 2016 r. rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem. Partnerzy spędzili razem 37 lat! Teraz łączy ich jedynie współpraca, bo prywatnie każde poszło w swoją stronę.

Przechodziłem psychiczne tortury w momencie, kiedy się rozstawaliśmy. To, co czytałem, to były totalnie nieprawdziwe rzeczy, często wyssane z palca. A ludzie w to wierzą. To była duża krzywda - mówił były mąż Beaty Kozidrak w rozmowie z Radiem Zet.