Niereformowalna Beata Kozidrak zdradziła prawdę o życiu miłosnym! Znów o niej głośno

To wiedzą tylko prawdziwi fani "Rolnik szuka żony". Sprawdź, czy do nich należysz

Beata Kozidrak i echa koncertu w Szczecinie

Beata Kozidrak w wieku 64 lat znajduje się w kapitalnej formie estradowej. O wokalistce grupy Bajm szczególnie głośno zrobiło się po jej wrześniowym koncercie w Szczecinie. Przypomnijmy, że artystka podczas śpiewania starego hitu "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem" wykonała sensualny taniec, w trakcie którego wiła się, kucała, a nawet wetknęła palec do ust i wysunęła język! Po występie wybuchła awantura. Nagranie trafiło do sieci, a Beata Kozidrak podzieliła Polskę. Wiele osób stwierdziło, piosenkarka poszła o krok za daleko. Autor filmiku z kolei zaatakował hejterów i... dziennikarzy.

Pismaki uwielbiają wrzucać fotki, screeny i filmy z koncertów Bajmu, na których Beata Kozidrak w ramach trasy 45-lecia śpiewa utwór "Ok. Ok. Nic nie wiem, nic nie wiem". Powiedzmy najpierw o tym, że Beata od lat podczas wykonywania tego utworu się zachowuje jak na tym filmiku. Jest to utwór, który napisała w 1982 roku i na przekór władzy komunistycznej, mówi o narracji prostytutki. Beata podczas show robi performance, wciela się w rolę. Hejterom radźcie posłuchać tekstu piosenki, koniecznie ze zrozumieniem

- apelował Rafał Jakubowski, określający się jako "twórca cyfrowy". Hejterom oberwało się także od psychiatry Mai Herman. - Brzydzę się każdym, kto wziął udział w wyśmiewaniu liderki Bajmu - stwierdziła bez owijania w bawełnę.

Nie przegap: Tak Beata Kozidrak śpiewała "OK. OK..." w 1996 roku. Spadliśmy z krzeseł, gdy to zobaczyliśmy!

Niereformowalna Beata Kozidrak znów dała popis i zdradziła prawdę o życiu miłosnym

Sama Beata Kozidrak zdaje się jednak hejtem nie przejmować. Niedawno pisaliśmy o tym, że odmłodniała przynajmniej o 30 lat - w materiałach promujących jej wielki koncert w Łodzi. Ten odbędzie się w w przyszłym roku. W międzyczasie Beata Kozidrak wystąpiła w Krakowie, Jak informuje portal Jastrząb Post, piosenkarka znów "wykonała swój popisowy taniec" i znów o niej jest głośno. Jak widać, artystka nie zawraca sobie głowy nienawistnymi komentarzami i jest niereformowalna, czyli po prostu robi to, co uzna za stosowne. Beata Kozidrak w trakcie koncertu miała odnieść się też do występu w Szczecinie. Zdradziła też prawdę o życiu miłosnym.

A jakie propozycje miałam, słuchajcie. Nawet miliarder do mnie zadzwonił. A ja się całe życie w muzyku kocham

- zaznaczyła wokalistka grupy Bajm, która przez ponad 35 lat była żoną Andrzeja Pietrasa, współtwórcy lubelskiej kapeli, kompozytora i menadżera. Para rozwiodła się w 2016 roku.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata młodniała Beata Kozidrak

Sonda Jak oceniasz występ Beaty Kozidrak w Szczecinie? Super, nie ma się czego wstydzić Tego typu zachowanie było niesmaczne Nie mam zdania