Krzysztof Cugowski wyznał, za co kocha Beatę Kozidrak. Nie jest sam

Cugowski wyśpiewał, za co kocha Kozidrak

Krzysztof Cugowski i Beata Kozidrak to legendarni wokaliście, niezmiennie aktywni na scenie od lat 70.-ych ub.w. Wyśpiewali tak wielkie przeboje, że trudno znaleźć taki, którego nie znają kolejne pokolenia Polaków. Kozidrak jako młodziutka piosenkarka stanęła na froncie zespołu Bajm, a Krzysztof Cugowski był jednym z liderów Budki Suflera.

I Beata Kozidrak, i Krzysztof Cugowski do dziś głosy mają "jak dzwon", a na ich występy zbierają się tłumy. Kiedy wokalistka Bajmu znienacka odwołała trasę koncertową i na jaw wyszło, że trafiła do szpitala, jej kolega z branży bardzo się zasmucił. W rozmowie z "Super Expressem" Cugowski przekazał Kozidrak bardzo ciepłe życzenia zdrowia i wyraził nadzieję, że to wszystko skończy się dobrze.

Cugowski niespodziewanie to wyznał

Sytuacja zdrowotna Kozidrak jest poważna. Jak wyznawał informator "Świata gwiazd", wokalistka prędko ze szpitala nie wyjdzie. Okazało się, że choroba zaatakowała ją nagle po powrocie ze słonecznej Italii, gdzie zdążyła nagrać teledysk do swojej nowej piosenki o miłości. Teraz jednak prędko nie zobaczy słońca, bo jej hospitalizacja ma potrwać.

W niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat" Krzysztof Cugowski pojawił się jako "gość niespodzianka". Podczas wywiadu prowadzonego z dziennikarzem muzycznym Kubą Kłymem, nagle na ekranie, na ekranie pojawił się dawny lider Budki Suflera. Rozmowa w studiu dotyczyła fenomenu Beaty Kozidrak i okazuje się, że Cugowski miał na ten temat mnóstwo do powiedzenia.

To myśli Cugowski o Kozidrak

To jest osoba, która swoją muzyką ruszała i cały czas rusza serca, więc ją należy tylko kochać! Gdybym znał odpowiedź na to, jak znaleźć to coś, to chętnie odpowiedziałbym wam od razu, co ona ma. Ale ona ma właśnie to coś, za co kochają ją wszystkie pokolenia. I odwaga, i bycie z każdym pokoleniem, talent, charyzma, jak najbardziej. Beata Kozidrak to jest osoba, która wychodzi na scenę i wszystkie oczy skierowane są na to, co ta kobieta fantastycznego robi. To jest czterooktawowy wokal, to jest ruch sceniczny, to jest energia, to jest coś pięknego, wibrującego w powietrzu.

