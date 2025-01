Ujawniono wiadomości do Beaty Kozidrak! Co tam się dzieje?!

Beata Kozidrak odwołała zimowo-wiosenną trasę koncertową, bo nagle zachorowała. Gwiazda znalazła się w szpitalu, skąd nie tylko nie wychodzi, ale bardzo rzadko się odzywa. Ze światem w jej imieniu komunikują się głównie córka Katarzyna Pietras i eks mąż Beaty i jej manager, Andrzej Pietras. Ale skoro legendarna wokalistka nie bardzo ma siły rozmawiać ze światem, to świat postanowił przemówić do niej! Zobacz, co ujawniła córka Beaty Kozidrak. Poruszające!