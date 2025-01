Sensacja! Tak wielkiej gwiazdy w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze nie było! Padniecie z wrażenia!

Małgorzata Kożuchowska pokazała młodszą siostrę! Są do siebie podobne?

Trzeba przyznać, że Polsat nieźle sobie radzi z podgrzewanie atmosfery przed 16. edycją "Tańca z Gwiazdami". Dopiero co gruchnęła wieść, że na parkiecie spróbuje swoich sił dziennikarz sportowy i partner Katarzyny Cichopek, Maciej Kurzajewski. Jeszcze emocje z tego powodu nie padły, a teraz wyciekło takie nazwisko! Przy tej aktorce bledną wszystkie gwiazdy na niebie, a co dopiero na parkiecie. Mimo to, mamy nadzieję, że wszyscy będą dzielnie walczyć i tanecznym krokiem pójdą po swoje, czyli Kryształową Kulę. Czy ta piękność ma już w kieszeni wygraną?

Oni zatańczą w "Tańcu z Gwiazdami"

Na dzień 5 stycznia 2025 roku pewnie już jest, że w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy na pewno: Macieja Kurzajewskiego, Biankę, Adrianna Borek i Marię Jeleniewską. Jednak nowa informacja dosłownie powala na kolana. Bo czy jest większa gwiazda, niż ona?

Jak poinformował portal Fakt, w gronie uczestników 16. odsłony "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy samą... Grażynę Szapołowską!

Ona "pozamiata" parkiet TzG?

71-letna aktorka absolutnie nie wygląda na swój wiek i nadal ma ogromne rzecze fanów, wzdychającyh do niej po cichu. Szapołowska zagrała m.in. "W krótkim filmie o miłości" Kieślowskiego, gdzie stworzyła wzorcową postać kobiety pięknej i niedostępnej. Gwiazda zagrała w tak wielu hitach, że aż trudno je wszystkie wyliczyć. Były to niezapomniane role w "40-latku", "Magnacie", "Lalce", "Wielkim szu", "07, zgłoś się", w 1981 r. zagrała też rolę lesbijki w filmie Márty Mészáros "Inne spojrzenie". Do dziś Szapołowska uznawana jest za wzór piękna, stylu i wdzięku, dla których mężczyźni i kobiety zawsze tracili głowę... Czy zgarnie Kryształową Kulę? Przekonamy się już na wiosnę w Polsacie.

Grażyna Szapołowska na razie nie odniosła się do medialnych doniesień, na jej profilu na Instagramie nie ma nic o jej udziale w TzG.

