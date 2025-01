To już pewne! Maciej Kurzajewski w "Tańcu z Gwiazdami". Wiemy, z kim zatańczy!

Maciej Kurzajewski w "Tańcu z Gwiazdami"

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" to jedno z najpopularniejszych show tanecznych w Polsce. Od lat program wywołuje ogromne emocje. Nic więc dziwnego, że telewizja Polsat zdecydowała się na kolejną edycję. Wiosną kolejni uczestnicy zawalczą o Kryształową Kulę.

Pierwszą gwiazdę poznaliśmy już podczas zeszłego finału. W ostatnim odcinku 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" prowadzący wyjawili, że to Blanka będzie uczestniczką nadchodzącej edycji programu. Wiadomo już, że oprócz Blanki o Kryształową Kulę powalczą też Adrianna Borek z Kabaretu Nowaki czy influencerka Maria Jeleniewska.

W piątek pojawiły się informacje dotyczące potencjalnego udziału w show gwiazdora Polsatu, Macieja Kurzajewskiego. Wiadomość ta została potwierdzona w sobotnim odcinku "Halo, tu Polsat".

"Taniec z Gwiazdami": Z kim zatańczy Maciej Kurzajewski?

Zazwyczaj to Maciej Kurzajewski razem z Kasią Cichopek przepytują gości zasiadających na kanapie w studiu programu. Tym razem dziennikarz wystąpił w roli gościa. Potwierdził udział w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Obok niego zasiadła jego taneczna partnerka. Została nią Lenka Klimentova, która wróciła do programu po urlopie macierzyńskim.

Jestem już gotowa, bo synek ma dwa latka, chodzi też do żłobka, gdzie się cudownie czuje, gdzie chce iść. Ja zawsze za tym tęskniłam, podglądałam każdy odcinek i taniec cały czas dla mnie był ważny, to nie tak, że tylko siedziałam w domu - powiedziała w tancerka.

Romans w "Tańcu z gwiazdami"? Tomasz Wygoda nie ma wątpliwości: "To wszystko widać"