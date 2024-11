Nowa jurorka w programie "Taniec z Gwiazdami". Szok, kogo chcą wymienić! Oświadczenie Pavlović

Baron bezlitośnie o zwycięzcach "The Voice of Poland". Ostro! Zniknęli, jakby wtrącił ich do lochu

15. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" za nami, ale Polsat nie zwalnia tempa. Stacja już przygotowuje się do kolejnej, 16. odsłony popularnego show. Na razie wszystkie działania skupiają się wokół poszukiwania gwiazd. Wiadomo, że jedną z nich będzie Blanka Stajkow, znana z reprezentowania Polski w konkursie Eurowizja. Jej udział zapowiedziano jeszcze w finale 15. edycji "TzG". Tymczasem okazuje się, że w programie szykowane są także zmiany. Według nieoficjalnych doniesień, ma pojawić się nowa osoba, która zasiądzie za panelem jurorskim. Mówi się, że będzie to kobieta. Plotki wzbudziły ogromne poruszenie w przestrzeni publicznej. Oznaczałoby to, że między innymi pozycja Iwony Pavlović byłaby zagrożona. Czy Polsat byłby na tyle lekkomyślny, by pozbyć się uwielbianej jurorki, która jest w "Tańcu z Gwiazdami" w zasadzie od samego początku istnienia show? Wątpliwe, ale i tak informacja wzbudziła w sieci emocje. Niedługo trzeba było czekać na oświadczenie Pavlović w tej sprawie. Po tym, jak jeden z portalów zapytał ją wprost o spekulacje, wszystko wygadała. Szczegóły poniżej.

Iwona Pavlović komentuje zmiany w składzie jury "Tańca z Gwiazdami". Będzie nowa kobieta?

Iwona Pavlović w rozmowie z portalem Jastrząb Post została zapytana o plotki na temat zmian w składzie jury "Tańca z Gwiazdami". Słynna "czarna mamba" nie była pewna, czy może odpowiadać na takie pytanie. Po chwili namysłu postanowiła jednak wyłożyć karty na stół i złożyć przez to swego rodzaju "oświadczenie".

- Nie wiem, czy już mogę zdradzać, czy będę... Ale myślę, że tak - oznajmiła uradowana Iwona Pavlović, potwierdzając, że zmiany jej nie obejmą i jurorka pozostanie w swojej roli w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Oznacza to jednocześnie, że zagrożeni pozostają: Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Jeśli wierzyć plotkom, że nową jurorką ma być kobieta, to niewykluczone, że widzowie będą musieli pożegnać się z Ewą Kasprzyk. Wśród potencjalnych nazwisk szczególnie często pojawia się aktorka Małgorzata Socha, która miała okazję zadebiutować w roli jurorki podczas jednego z odcinków 15. edycji "TzG", kiedy Kasprzyk z uwagi na zagraniczny wyjazd nie mogła pojawić się na nagraniach. Socha bardzo spodobała się widzom i, kto wie, produkcja być może będzie chciała mieć ją u siebie na stałe.

Oczywiście należy pamiętać, że wciąż poruszamy się w sferze plotek. Pozostaje czekać na oficjalne stanowisko Polsatu.

