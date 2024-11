"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" to jedno z najpopularniejszych show tanecznych w Polsce. Od lat program wywołuje ogromne emocje. Nic więc dziwnego, że telewizja Polsat zdecydowała się na kolejną edycję. Już za parę miesięcy będziemy mogli obejrzeć kolejne gwiazdy, które staną w szranki ze sobą i zawalczą o kryształową kulę. W ostatnim odcinku 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" prowadzący wyjawili, że to Blanka będzie uczestniczką nadchodzącej edycji programu.

Blanka szczerze o udziale w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"

Według informacji, które pojawiały się już jakiś czas temu, Blanka miała wziąć udział w 15. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Gwiazda miała jednak masę zobowiązań zawodowych, które przeszkodziły jej w udziale w show.

"Super Express" pogratulował Blance udziału w nadchodzącej edycji show. W rozmowie z nami gwiazda przyznała, że nie ma doświadczenia w tańcu towarzyskim, dlatego będzie to dla niej pewnego rodzaju wyzwanie.

Bardzo dziękuję, jest mi mega miło naprawdę za te piękne słowa. Natomiast będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ tańca towarzyskiego jeszcze nie dotknęłam, nie spróbowałam, więc zupełna nowość - powiedziała "Super Expressowi" Blanka.

O to czy już się jakoś przygotowuje do kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" Blanka odpowiada, że jeszcze nie, ale niedługo ma taki zamiar.

Jeszcze nie, ale szczerze planuję szybko zacząć - przyznała nam artystka.

Na jaw wyszło również, że wokalistka nie ma pojęcia, z kim będzie tańczyć. Po ogłoszeniu Blanki jako uczestniczki w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że gwiazda może zatańczyć z Wojciechem Kuciną, Michałem Kassinem lub Michałem Danilczukiem. W rozmowie z nami zdementowała te plotki.

Od razu mogę zdementować, że absolutnie nie wiem i nie ma jeszcze takiej osoby, więc partner jeszcze do tańca nie jest wybrany - powiedziała "Super Expressowi" Blanka.

