Ale numer! Mroczek wraca do "Tańca z Gwiazdami"? Wygadał się jeden tancerz!

Mroczek tancerze w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Marcin i Rafał Mroczek to najsłynniejsi bliźniacy w Polsce. Fani telenoweli "M jak miłość" pokochali ich za role braci Zduńskich. Mroczkowie wcielają się w nich od początku serialu do dzisiaj, ale nie wygląda na to, aby mieli ochotę spocząć na laurach.

Zawód braci Mroczek

Mało kto o tym wie, że bracia Marcin Mroczek i Rafał Mroczek są aktorami amatorami i zawodowymi tancerzami. Każdy z nich poza sukcesami w "M jak miłość" próbował sił także w filach, często także razem możemy zobaczyć ich na małym i dużym ekranie. Najsłynniejsi bliźniacy w Polsce spróbowali również swoich sił w "Tańcu z Gwiazdami", oczywiście w roli gwiazd. Oczywiście z sukcesami.

Marcin Mroczek dotarł do półfinału w parze z Edytą Herbuś, dotarł do półfinału czwartej edycji "Tańca z gwiazdami", a Rafał wygrał trzecią. Co więcej, Marcin Mroczek osiągnął wielki sukces w ukraińskiej wersji TzG w 2007 roku, gdzie w w parze z Hanną Pełypenko zwyciężył w trzeciej edycji programu! W 2006 zwyciężył w pierwszej edycji programu "Show!Time". I to właśnie z nim pokazał się z Jacek Jeschke, zwycięzca 4. odsłony tanecznego show Polsatu w parze z Anitą Sokołowską i mąż Hanny Żudziewicz. Zadał przy tym tajemnicze pytanie na profilu Piotrka z "M jak miłość" na Instagramie.

Mroczek zastąpi Hakiela?

Czy zobaczymy go w kolejnej edycji Tzg?

Nie wiadomo, o co dokładnie chodzi, ale coś jest na rzeczy, skoro gwiazdorzy pokazali się razem i jeszcze padło przy tym tak wymowne pytanie. Aktualnie sensacją jest fakt, że do 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" dołącza Maciej Kurzajewski, prywatnie partner Katarzyny Cichopek, która w "M jak miłość" gra żonę bohatera, granego przez Marcina Mroczka... Czyżby wszystko miało "zostać w rodzinie"?

