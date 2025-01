Poruszająca akcja dla chorej Beaty Kozidrak! Aż nam łzy pociekły

Akcja dla Kozidrak! Tak córka walczy o zdrowie mamy

Beata Kozidrak od ponad 40 lat jest jedyną, nieodłączną wokalistką i liderką grupy Bajm. Wiadomość o chorobie gwiazdy, która zmiotła ją ze sceny, zelektryzowała fanów. Zewsząd płyną słowa wsparcia i uwielbienia dla Beaty Kozidrak. Teraz do akcji włączyła się jej córka, Katarzyna Pietras. I to jak!

Największe hity Kozidrak

Hity Beaty Kozidrak znają wszyscy na pamięć. Wszystko zaczęło się od piosenek: "Piechotą do lata" i "Żal prostych słów", a później już poleciało jak z procy. Kto z Was nie zna: "Nie ma wody na pustyni", "Józek, nie daruję ci tej nocy" czy "Różowej kuli"? Córka artystki postanowiła zorganizować fanów teraz, kiedy Beaty nie ma na scenie. Skoro śpiewamy na koncertach razem z Kozidrak, możemy teraz wszyscy razem zaśpiewać dla niej!

Katarzyna Pietras, która poszła w ślady mamy i występowała z nią od dawna na koncertach, nagrała filmik, na którym widać jak całą rodziną śpiewają "Białą armię" - zobacz to na wideo w tekście. To dopiero jest moc! Córka Kozidrak zaprasza wszystkich fanów do tego, aby zaśpiewali w swoim gronie ten sam utwór i wysłali filmiki do Beaty.

Zaśpiewamy "Białą armię" dla Beaty?

Hej kochani, jak macie ochotę wysyłajcie swoje wersje "Białej armii" dla #BK. Wysyłajcie nam, zrobimy kolejny film :) @bajm_officjal, @beatakozidrak

Nowe wiadomości o stanie zdrowia Kozidrak

Beata Kozidrak przerwała długie milczenie i uspokoiła fanów na swoim profilu na Instagramie, że "wraca do zdrowia". Niedługo potem z prośbą do wszystkich ujawniła się jej córka, Katarzyna. Jednak niewiele na temat choroby Kozidrak wiadomo, a poprzednie wieści od jej menadżera i byłego męża, Andrzeja Pietrasa nie były optymistyczne. Jedn wierni słuchacze Bajmu nie odpuszczają i z nadzieją czekają, aż wszystko się ułoży i Beata znów dla nich zaśpiewa.

Wzruszająca akcja Katarzyny na pewno zmobilizuje wielbicieli talentu Kozidrak, którzy spróbują swoich sił w wykonaniu "Białej armii". Kiedy Beata zobaczy zmontowanie filmiki na swoim mailu, na pewno bardzo się ucieszy. A uśmiech i radość dodadzą jej sił w walce o zdrowie!

