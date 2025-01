Pilne! Wspaniała wiadomość od Beaty Kozidrak! Oficjalnie

Beata Kozidrak wreszcie odezwała się do swoich fanów! Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała wspaniałe wiadomości dotyczące jej zdrowia. Oprócz tego pochwaliła się prezentem od przyjaciół. - Kochani moi, Powoli wracam do zdrowia, dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie. A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję Wasze wsparcie. Wszyscy jesteście moją Białą Armią. Na Nowy Rok życzę wam Zdrowia. Dziękuje i do zobaczenia! - napisała optymistycznie Beata Kozidrak. Pierwsze niepokojące wiadomości na temat zdrowia wokalistki grupy Bajm obiegły media po koniec listopada. Wokalista odwołała wówczas koncerty i zaapelowała do ludzi, żeby się badali. Kolejne informacje nie napawały optymizmem. Beata Kozidrak miała trafić do szpitala.

Na początku grudnia specjalne oświadczenie wydał Andrzej Pietras, były mąż piosenkarki i menadżer Bajmu. - W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i niekomentowanie zaistniałej - przyczyn niezależnych od kogokolwiek - sytuacji - czytaliśmy w komunikacie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Pietras podkreślił, że oświadczenie jest aktualne. Na szczęście teraz sama Beata Kozidrak przekazała optymistyczne wiadomości. Czekamy na jej powrót na scenę!

