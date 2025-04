Zalej ciepłym mlekiem i wmasuj w głowę, a włosy będą rosły jak szalone. Pasma gęste jak nigdy wcześniej. Domowa maska na wypadanie włosów

Polki kochają ten składnik w kosmetykach. Odmładza i rozświetla skórę. To najczęściej wykorzystywany składnik w pielęgnacji

Wypadanie włosów to problem, który dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, niezależnie od wieku. Choć utrata pewnej ilości włosów dziennie jest naturalnym procesem, nadmierne wypadanie może być powodem do niepokoju i sygnałem, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego. Kiedy powinniśmy udać się do lekarza? Jeśli zauważysz, że:

Włosy wypadają garściami podczas mycia lub czesania.

Na skórze głowy pojawiają się łyse placki.

Wypadaniu włosów towarzyszą inne objawy, takie jak swędzenie, pieczenie lub łuszczenie się skóry głowy.

Wówczas skonsultować się z lekarzem dermatologiem lub trychologiem, który pomoże zdiagnozować przyczynę problemu i zaleci odpowiednie leczenie. Warto również wprowadzić do pielęgnacji włosów domowe maski, które skutecznie wzmocnią pasma i mogą z czasem zahamować ich nadmierne wypadanie (oczywiście pod warunkiem, że nie jest ono spowodowane chorobą). Jedną z nich przygotujesz na bazie mleka i drożdży.

Domowa maska na wypadające włosy z drożdży. Przygotowanie, właściwości

Przygotowanie takiej domowej maski na wypadające włosy jest naprawdę łatwe. Potrzebujesz:

25 g świeżych drożdży piekarskich (lub 7 g drożdży instant)

1/2 szklanki ciepłego mleka (może być krowie, kozie lub roślinne)

Opcjonalnie: 1 łyżeczka miodu, 1 łyżeczka oleju (np. kokosowego, arganowego, oliwy z oliwek).

W miseczce rozkrusz drożdże, zalej je mlekiem i zamieszaj, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Zostaw na 20 minut i dodaj pozostałe składniki. Powstałą maskę nałóż na umyte i wilgotne włosy, zaczynając od skóry głowy i rozprowadzając ją na całej długości włosów. Delikatnie wmasuj ją w skórę głowy, owiń folią spożywczą, nałóż ręcznik i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie zmyj maskę letnią wodą i ponownie umyj włosy delikatnym szamponem.

Drożdże są bogatym źródłem witamin z grupy B, biotyny, kwasu foliowego, cynku, selenu i aminokwasów. Wzmacniają cebulki włosów, pobudzają wzrost, zapobiegają wypadaniu, regulują wydzielanie sebum i łagodzą podrażnienia skóry głowy. Z kolei mleko zawiera proteiny, witaminy (A, D, E, z grupy B) i minerały (wapń, potas, magnez), które nawilżają, odżywiają, wygładzają i wzmacniają włosy.

