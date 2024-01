Rozgniatam, dodaję jajko i nakładam na włosy. Ta domowa maska na porost włosów działa już po 15 minutach. Rosną jak szalone! Sposób na wypadające włosy

Rozgniatam, dodaję jajko i nakładam na włosy. Ta domowa maska działa już po 15 minutach

Wiele osób i to bez względu na płeć czy wiek, skarży się na nadmierne wypadanie włosów. Czasami jest to po prostu związane z ich cyklem życia, jednak bywa, że przyczyną wypadających włosów są poważniejsze problemy zdrowotne. Z tego względu warto skonsultować się z lekarzem i wykonać odpowiednie badania, aby móc wdrożyć właściwe leczenie. Jeśli problem wynika z błędów pielęgnacyjnych, to warto wykorzystać domowe sposoby na wypadające włosy. Od jakiegoś czasu regularnie stosuję maskę na porost włosów, którą przygotowuję samodzielnie w domu i to z zaledwie trzech składników.

Jak przygotować maskę na porost włosów?

Rozgniatam banana, dodaję jedno jajko i 100 ml mleka. Mieszam ze sobą te składniki i nakładam na suche włosy na około 15 minut. Warto zabezpieczyć je foliowym workiem i owinąć ręcznikiem. Następnie spłukuję włosy letnią wodą i myje szamponem. Maskę na porost włosów stosuję raz w tygodniu, a one rosną jak szalone.

Przyczyny wypadania włosów

Przyczyn wypadania włosów może być naprawdę wiele. Od błahych błędów w pielęgnacji, aż po poważne choroby. Do najczęstszych zalicza się:

Stres i przemęczenie,

Chora tarczyca,

Zła dieta,

Anemia,

Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego,

Nieprawidłowa pielęgnacja,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Przyjmowane leki,

Cukrzyca.