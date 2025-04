Domowy wywar, który zabije mszyce na roślinach. Nie musisz używac octu. Mszyce padają martwe. Zwalczenie mszyc w ogrodzie i na balkonie

To jedno z najbardziej brudnych miejsc w domu, a Polacy praktycznie go nie czyszczą. Bakterie E.coli i pleśń to tylko początek. Korzystasz z tego codziennie

Niszczą plony i powodują całkowite obumieranie roślin. Mszyce to podstępne szkodniki, z którymi zmagają się nie tylko posiadacze działek i ogródków, ale także osoby hodujące owoce i warzywa na balkonach i tarasach. Mszyce pojawiają się praktycznie znikąd i zaczynają żerowanie. Najbardziej aktywne są od wiosny aż do lata. Najbardziej charakterystycznym objawem pojawiania się mszyc są larwy żerujące na pędach oraz łodygach. Z czasem wzrost i rozwój rośliny zostanie całkowicie zahamowany. Rośliny oblepione przez mszyce żółkną i przestają owocować. Często tam, gdzie są mszyce pojawiają się również mrówki, które żywią się produkowaną przez szkodniki spadzią.

Gotuj przez 30 minut na mały ogniu i opryskaj rośliny. Domowy oprysk na mszyce

Proces pozbywania się mszyc z roślin może być uciążliwy i czasochłonny dlatego też pierwsze kroki należy podjąć od razu po rozpoznaniu. Wśród domowych sposobów jest wiele metod na zabijanie mszyc. Działają one najczęściej za zasadzie oprysków. Profesjonalni ogrodniczy często polecają wywar z cebuli. Ma on silne działanie i zawiera siarczki, które zabiją szkodniki niemalże od razu. Aby przygotować wywar na mszyce wystarczy, że pokroisz 2 duże cebule i zalejesz je 5 litrami wody. Całość postaw na kuchence i przez 30 minut gotuj na niewielkim ogniu Gdy wywar ostygnie dokładnie do przecedź i przelej do butelki z atomizerem. Rano lub wieczorem spryskaj nim rośliny. Zabieg ten wykonuj, gdy w prognozie nie jest przewidywany deszcz. Aby oprysk był jeszcze skuteczniejszy możesz dodać do niego kilka kropel płynu do naczyń. Dzięki temu oprysk "oblepi" łodygi i będzie się dłużej utrzymywał. Wywar z cebuli na mszyce jest całkowicie bezpieczny dla roślin, a dodatkowo chroni je przed ponownym atakiem szkodników i niektórymi chorobami grzybowymi.

