Wsyp do mrowiska i będzie po problemie. Ekologiczny sposób na pozbycie sie mrówek z ogrodu. Zaoszczędzisz czas i pieniądze

Mrówki pełnią w ekosystemie bardzo ważną rolę - spulchniają glebę, a także przenoszą nasiona. W Polsce niektóre gatunki mrówek objęte są częściową ochroną. Jest także zakaz niszczenie leśnych mrowisk. Gdy mrówki pojawiają się w ogrodzie mogą stanowić problem

Mrówki w ogrodzie mogą być szkodnikami, ponieważ:

Niszczą korzenie roślin: Kopiąc tunele pod ziemią, mogą uszkadzać system korzeniowy roślin, osłabiając je i utrudniając im pobieranie wody i składników odżywczych.

Wspierają mszyce: Mrówki żywią się słodką spadzią produkowaną przez mszyce i w zamian chronią je przed drapieżnikami, przyczyniając się do ich rozprzestrzeniania, a mszyce osłabiają rośliny.

Roznoszą nasiona chwastów: Przenosząc nasiona chwastów w różne miejsca w ogrodzie, pomagają im się rozprzestrzeniać i konkurować z roślinami uprawnymi.

Budują mrowiska w niepożądanych miejscach: Mrowiska mogą niszczyć trawniki, ścieżki i inne elementy ogrodu.

Mrówki unikają pewnych zapachów. Szczególnie nie lubią ostrego aromatu papryczek chili. Wystarczy, że wokół mrowiska i w innych miejscach, gdzie żerują mrówki rozsypiesz przyprawę chili. Silny zapach działa odstraszająco i sprawi, że w kilka dni mrówki zmienią miejsca swojego bytowania. Chili działa również drażniąco na mrówki. Podobne działanie ma cynamon. Mrówki również nie lubią tego zapachu i unikają miejsc, gdzie rozsypany jest cynamon. Dla jeszcze lepszego efektu możesz wymieszać chili z cynamonem i rozsypać w ogrodzie w miejscach, gdzie pojawiają się mrówki. Świetnym sposobem na pozbycie się mrówek z ogrodu jest także czosnek. Zblenduj 10 ząbków czosnku i dodaj 2 szklanki gorącej wody. Całość dokładnie wymieszaj i wlej do mrowiska.

Jeżeli wszystkie sposoby na pozbycie się mrówek zawodzą możesz sięgnąć po te bardziej radykalne. Wśród nich najbardziej skuteczna jest mąka kukurydziana, proszek do pieczenia lub soda oczyszczona. Wystarczy rozsypać ją wokół mrowiska, a także na ścieżkach poruszania się mrówek. Owady zjedzą mąkę lub sodę oczyszczoną, która napęcznieje i w ten sposób zabije mrówki. Na podobnej zasadzie może zadziałać suchy ryż. Mrówki przetransportują go to mrowiska, tam ryż spleśnieje i zatruje całą populację. W przypadku poważnej inwazji mrówek warto rozważyć specjalistyczną pomoc. W sklepach ogrodniczych możesz kupić także specjalne trutki na mrówki. W takim przypadku sprawdź jednak, czy nie są one szkodliwe dla innych zwierząt.

Metody naturalne i zapobiegawcze:

Utrzymuj porządek: Usuwaj resztki jedzenia, opadłe owoce i inne źródła pożywienia dla mrówek.

Zablokuj dostęp: Uszczelnij szczeliny i pęknięcia w budynkach, aby uniemożliwić mrówkom wejście do środka.

Użyj barier naturalnych: Posyp ścieżki mrówek substancjami, których nie lubią, np. cynamonem, kawą, miętą, octem, proszkiem do pieczenia, boraksem (ostrożnie, toksyczny dla roślin i zwierząt domowych).

Woda z mydłem: Spryskaj mrówki roztworem wody z mydłem (np. mydło potasowe). Zabija je, ale trzeba to robić regularnie.

Zioła odstraszające: Posadź w pobliżu roślin narażonych na ataki mrówek zioła, takie jak mięta, lawenda, majeranek, wrotycz.

Zastosuj ziemię okrzemkową: Posyp ścieżki mrówek ziemią okrzemkową (diatomit). Jest to naturalny środek, który uszkadza pancerzyki owadów. Używaj suchej ziemi okrzemkowej, ponieważ mokra traci swoje właściwości.