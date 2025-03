W głębokim PRL-u moja babcia w ten sposób rozprawiała się z molami spożywczymi. Brała rondel i podgrzewała w nim to. Mole spożywcze wynosiły się z kuchni niczym znikające mięso na kartki

Zawsze w kwietniu wsypuję to do zamiokulkasa. Roślina odżywa się po zimie i wypuszcza liść za liściem. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Czym są mole spożywcze?

Mole spożywcze, zwane również molami kuchennymi, to potoczna nazwa szkodników, które żerują na suchych produktach spożywczych przechowywanych w naszych domach. Najczęściej spotykane to:

Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella) - to najpopularniejszy gatunek moli spożywczych. Larwy tego mola żerują na wielu produktach, takich jak mąka, kasza, ryż, orzechy, suszone owoce, czekolada, przyprawy, a nawet karma dla zwierząt.

Mklik mączny (Ephestia kuehniella) - ten gatunek preferuje mąkę i produkty mączne, ale może również atakować inne suche produkty.

Dorosłe mole są niewielkie, mają od kilku milimetrów do około centymetra długości. Omacnica spichrzanka ma charakterystyczne skrzydła - przednie są w połowie jasne, a w połowie brązowo-czerwone. Mklik mączny ma skrzydła szare. Larwy moli są białe lub kremowe, z brązową główką. To one wyrządzają największe szkody, żerując na produktach. Najczęstszym i najłatwiejszym sposobem wykrycia moli spożywczych są pajęczyny lub grudki w mące, kaszy, orzechach i innej suchej żywności. Mole spożywcze zanieczyszczają ją swoimi odchodami i larwami. Jeżeli zauważysz charakterystyczne pajęczyny to żywność nie nadaje się do spożycia.

Babcia brała rondel i gotowała. Ten sposób na mole spożywcze uważała za najskuteczniejszy

Mole spożywcze w kuchni lub spiżarni mogą pojawić się u każdego. Najczęściej przynosimy je ze sklepów, ale bywa, że wlatują przez okna. Do pozbycia się moli spożywczych warto wykorzystać naturalne środki. Moja babcia zawsze powtarzała, że najlepszym naturalnym wrogiem moli jest biały ocet. Wpierw należy dokładnie umyć wszystkie szafki, blaty oraz pojemniki na żywność wodą z dużą ilością octu. Następnie należy wykonać octową pułapkę na dorosłe osobniki moli spożywczych. Babcia w niewielkim rondelu gotowała ocet i dodawała do niego liście laurowe. Tak przygotowaną mieszankę stawiała w szafkach. Zarówno intensywny zapach octu, jak i olejki eteryczne zawarte w liściach laurowych odstraszają mole spożywcze. Po tak wykonanej dezynfekcji możesz do szafek ponownie włożyć żywność. Aby ograniczyć ryzyko kolejnego ataku moli spożywczych przechowuj suchą żywność w szklanych lub plastikowych pojemnikach.