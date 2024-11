Tylko 5 kropli odstraszy mole spożywcze raz na zawsze. Już nigdy ich nie zobaczysz w kuchni. Sposób na mole spożywcze

Wlej pół szklanki do komory na płyn do płukania. Ubrania w końcu przestaną się elektryzować. Będą pachnące i przyjemne w dotyku. Sposób na elektryzujące się ubrania

Tylko 5 kropli odstraszy mole spożywcze raz na zawsze

Mole spożywcze to niewielkich rozmiarów szkodniki, które często goszczą w naszych kuchniach. Niestety bywa też, że roznoszą się po całym mieszkaniu. I choć na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, lecz to tylko pozory. Ich larwy najczęściej pojawiają się w suchej żywności. Często możesz przynieść je ze sklepu wraz z ryżem, kaszą lub mąką. Szybko roznoszą się po kolejnych produktach w szafkach kuchennych i przez to bardzo ciężko się ich pozbyć. Jeśli zauważyłaś w swojej kuchni te małe owady, to musisz od razu działać i to kompleksowo. Po uprzątnięciu szafek kuchennych umieść w nich waciki nasączone olejkiem eterycznym. Wystarczy dosłownie 5 kropli zapuszczonych na wacik, aby skutecznie odstraszyć mole spożywcze z szafek. Jednak pamiętaj, aby wybrać jeden z tych zapachów, za którymi te owady nie przepadają. A są to: wanilia, anyż, lawenda, eukaliptus, mięta, cytryna, goździki, pomarańcza.

Jak pozbyć się moli spożywczych z kuchni?

Zanim jednak przejdziesz do układania wacików nasączonych olejkiem eterycznym, to starannie wysprzątaj każdą kuchenną szafkę. Otwarte produkty wyrzuć do kosza, a te, które były nieotwierane, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Następnie umyj wnętrza szafek wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem, który odstrasza mole. Warto również do każdego pojemnika z suchymi produktami włożyć po 2 liście laurowe, których zapachu mole nie znoszą. Można również rozstawić w szafkach kuchennych i na blatach pułapki na mole. Wystarczy do niewielkiego kieliszka nalać octu jabłkowego lub spirytusowego. Mole spożywcze nie lubią ostrych zapachów i unikają takich miejsc.