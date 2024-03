i Autor: Shutterstock

Jak się pozbyć moli spożywczych?

Wyciskam, namaczam w tym gazę i chowam do szafki. Zapach, który odstrasza mole spożywcze. Uciekają w popłochu. Sposób na mole spożywcze

Mole spożywcze to najczęściej spotykani nieproszeni goście w naszej kuchni. Są to szkodniki, które najczęściej buszują w zbożach, kasach oraz innym produktach suchych. Za każdym razem, gdy tylko zauważę mole spożywcze w swojej szafce to sięgam po swoją sprawdzoną broń. Gazę jałową namaczam w domowej mieszance, która odstrasza mole spożywcze. Uciekają z mojej kuchni w popłochu.