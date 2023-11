Rozpuszczam w ciepłej wodzie i wstawiam do piekarnika. Po 1 godzinie lśni czystością jak nowy. Sposób na czyszczenie piekarnika

Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, a moja wanna lśni czystością. Robię to za każdym razem, a na mojej wannnie nie ma kamienia oraz zacieków po mydle

Przed świętami piekarnik to z pewnością jeden z najczęściej użytkowanych sprzętów w kuchni. Wiele osób w ramach przedświątecznych porządków zabiera się również za czyszczenie piekarnika. Oczywiście czynność tę warto wykonywać w miarę regularnie, aby nie dopuścić do przypalenia tłuszczu i resztek jedzenia, które potem naprawdę ciężko usunąć. Jak ułatwić sobie czyszczenie nawet mocno zabrudzonego piekarnika? Zawsze przed myciem warto rozpuścić tabletkę do zmywarki w 4 szklankach ciepłej wody. Roztwór wylewamy na blachę lub do naczynia żaroodpornego, które wstawiamy do urządzenia i nastawiamy piekarnik na 100 stopni na około 1 godzinę. Po tym czasie wymyj jego wnętrze wilgotną ściereczką. Na mocniejsze zabrudzenia można nałożyć pastę z sody oczyszczonej, a po 15 minutach wyszorować to miejsce kulką folii aluminiowej.

Czyszczenie piekarnika domowymi sposobami

Zamiast stosować silną chemię, która jest szkodliwa dla naszego zdrowia, zdecydowanie lepiej podczas porządków przedświątecznych wykorzystać domowe sposoby, które są równie skuteczne, a z pewnością bezpieczniejsze. Ta zasada dotyczy także czyszczenia piekarnika, w którym przygotowujemy jedzenie. Oprócz wspominanej wyżej tabletki do zmywarki i pasty z sody oczyszczonej w usuwaniu brudu z piekarnika, niezawodny jest ocet. Wystarczy skorzystać ze spryskiwacza i dokładnie spryskać nim wnętrze urządzenia. Ocet zmiękcza zabrudzenia i po kilku minutach, będzie je łatwiej usunąć.