Wystarczy rozpuścić 1 tabletkę w ciepłej wodzie i spryskać kabinę prysznicową. Kamień i osad znikną w mig. Sprawdzony sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Wrzuć 1 tabletkę do ciepłej wody i spryskaj kabinę prysznicową, a będzie lśnić. Kamień i osad znikną

Kabina prysznicowa to jedno z tych miejsc w domu, które wypada utrzymywać w higienicznej czystości. Szybko ulega zabrudzeniu, zwłaszcza widoczne są zacieki z wody i osad z mydła. Jak się ich skutecznie pozbyć? Do czyszczenia kabiny prysznicowej z osadu warto zastosować domowe sposoby. Wiele osób ma w domu niezawodny środek czyszczący - kapsułkę do zmywarki. To ona doskonale usunie brud, zacieki i osad z kabiny, a do tego sprawi, że będzie lśnić z czystości. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w ciepłej wodzie, zamieszać i wlać do butelki z atomizerem. Następnie spryskaj kabinę prysznicowym przygotowanym płynem i wyczyść za pomocą gąbki lub ściereczki. Na koniec spłucz letnią wodą i wytrzyj do sucha. Nawet nie zobaczysz smug!

Czym czyścić kabinę prysznicową z kamienia?

Jeśli zastanawiasz się czym jeszcze można wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia, to koniecznie wypróbuj ocet. Do 2 litrów ciepłej wody wlej 1 szklankę octu. Roztworem spryskaj zabrudzoną powierzchnię i wyczyść gąbką. Na koniec spłucz letnią wodą. Ocet świetnie radzi sobie z kamieniem i osadem z mydła. Dodatkowo zdezynfekuje kabinę i sprawi, że będzie lśnić bez smug.