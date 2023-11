To najgorszy błąd podczas mycia włosów. Wiele kobiet tak robi. Kiedy powinno się myć włosy?

To najgorszy błąd podczas mycia włosów. Wiele kobiet tak robi

Mycie włosów to czynność, którą powinno się wykonywać co 2-3 dni. Oczywiście jest to kwestia indywidualna i należy ją przede wszystkim dostosować do swoich potrzeb. Sebum, które wytwarza skóra głowy, jest bardzo istotnym elementem kondycji naszych włosów. Gdy usuwamy je zbyt często, pasma mogą stracić swój blask, sprężystość i gładkość. Według Elizabeth Hughes, dermatolożki z Seattle, przede wszystkim powinniśmy to robić wtedy, gdy nasze włosy są już widocznie przetłuszczone i nieprzyjemne w dotyku. W utrzymaniu zdrowego wyglądu włosów, oprócz częstotliwości ich mycia istotna jest także pora dnia, w której to robimy. Otóż wiele kobiet popełnia spory błąd podczas mycia włosów i wykonuje to o złej porze. Kiedy powinno się myć włosy - rano czy wieczorem?

Kiedy myć włosy - rano czy wieczorem?

Godzina, o której myjecie włosy ma ogromny wpływ na ich kondycję. Okazuje się, że błędem jest mycie włosów wieczorem, zwłaszcza jeśli potem kładziemy się z wilgotnymi pasmami spać. Będą one ocierać się o poduszkę, a w efekcie staną się suche, łamliwe i stracą swój blask. Co gorsze - mycie włosów wieczorem może spowodować, że będą wypadać. Zdecydowani najlepiej włosy myć rano, zwłaszcza jeśli są cienkie i mają tendencję do przetłuszczania się.