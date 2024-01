Zalewam 8 łyżek wrzątkiem, studzę i polewam pasma. Ta płukanka to pogromca siwizny. Domowy sposób na siwe włosy

To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat i dodaje blasku.. To fryzura 2024!

Rozpuść 8 łyżek w wodzie i polej włosy. To prawdziwy pogromca siwizny

Siwe włosy pojawiają się zarówno u kobiet jak i u mężczyzna w różnym wieku. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym także istotne są predyspozycje genetyczne. Dla kobiet srebrzyste pasma są często powodem do kompleksów i starają się regularnie je ukrywać farbą. Choć w ostatnich latach siwe włosy stają się naprawdę modne i wielu stylistów prezentuje piękne fryzury u kobiet dojrzałych na siwych włosach, to i tak jest grono pań, które czują się znacznie lepiej bez widocznych oznak starzenia. Jednym ze sposobów na siwe włosy jest ta domowa płukanka z kawy. Nazywana jest nawet pogromcą siwizny, gdyż doskonale maskuje srebrzyste pasma na głowie. Płukanka z kawy sprawdzi się u pań o naturalnie ciemniejszym kolorze włosów. Jak ją przygotować w domu?

Płukanka z kawy to domowy sposób na siwe włosy

Płukankę z kawy na siwe włosy można przygotować samodzielnie w domu. Wystarczy zalać około 8 łyżek świeżo zmielonej kawy gorącą wodą. Odczekaj aż zaparzona kawa przestygnie i odcedź fusy. Umyte wcześniej włosy spłucz naparem z kawy i zawiń w ręcznik na 20 minut. Następnie rozczesz włosy i wysusz. Taki zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu.

