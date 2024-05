Sydney Sweeney w nowej, odważnej fryzurze na Gali MET, stworzonej z marką Kérastase

Sydney współpracowała z wieloletnim stylistą fryzur Kérastase - Glenem Oropezą, udowadniając wszystkim, co to znaczy być współczesną ikoną kobiecości.

Ze względu na kontynuacje swojej podróży ku zdrowo wyglądającym włosom, Sydney zdecydowała się ich nie farbować na potrzeby uzyskania tak radykalnej zmiany. Glen wypielęgnował włosy aktorki za pomocą gamy Kérastase Première, aby uzyskać skuteczną regenerację, a następnie rozpoczął stylizację peruki z naturalnych włosów. Ich kultowy blask otrzymał za pomocą Oryginalnego Olejku Elixir Ultime.

Zobacz także: Hollywood Hair otwiera swój dwunasty salon w Polsce. Marka rozszerzyła również portfolio produktów o włosy „instant”

Z Kérastase - You Dare, We Care

Kérastase świętuje swoje 60-lecie, dlatego kultowy olejek Elixir Ultime już w czerwcu przejdzie przemianę dzięki nowej butelce z możliwością wielokrotnego uzupełniania, ulepszoną, lekką formułą, nadającą jeszcze więcej kultowego blasku. Elixir Ultime to ikoniczny olejek do włosów, odpowiedni do wszystkich ich rodzajów, który zapewnia niezrównany blask, ma właściwości zapobiegające puszeniu się włosów i nadający natychmiastową miękkość. Może być stosowany do stylizacji, jako termoochrona, kuracja wstępnie oczyszczająca włosy oraz jako nawilżający final touch każdej fryzury.

Odnowiony Elixir Ultime będzie dostępny w Polsce od czerwca.

Glen Oropeza: Kiedy w Kérastase mówią You Dare, We Care, to nie rzucają słów na wiatr. Od razu, gdy wpadliśmy na tę śmiałą koncepcję, marka Kérastase całkowicie nas poparła i pokochała to, że chcieliśmy stworzyć coś kultowego, odważnego i nowoczesnego. Ten look Sydney zapisze się w historii!