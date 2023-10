Skuteczne sposoby na pozbycie się siwych włosów

Siwe włosy potrafią być sporym powodem do kompleksów, zwłaszcza wśród kobiet. Najczęściej pierwsze siwe włosy mogą pojawiać się już w okolicy 35. roku życia, jednak bywa i tak, że te oznaki starzenia przychodzą znacznie wcześniej. Oczywiście w dużej mierze jest to sprawa genetyczna, ale dodatkowo stres może przyspieszyć proces siwienia pasm na głowie. Najpopularniejszym sposobem na ukrycie srebrzystych pasm z pewnością jest ich chemiczna koloryzacja, którą można przeprowadzić samodzielnie w domu lub w salonie fryzjerskim. Ta metoda ma swoje plusy, ale też i minusy. Owszem - jest najszybsza, trwała i skutecznie maskuje siwiznę na głowie. Jednak minus jest jeden i dość poważny - regularne i częste farbowanie włosów może je zniszczyć. W efekcie pasma stają się łamliwe i przesuszone. Jak zatem skutecznie pozbyć się siwych włosów? Istnieje jeden domowy sposób na siwe włosy, który przeprowadzisz samodzielnie w zaledwie 20 minut.

Domowy sposób na siwe włosy bez farbowania

Maseczka z kawy to jeden z najpopularniejszych sposobów na pozbycie się siwych włosów bez farbowania. Wystarczy nałożyć ją na 20 minut na umyte włosy, a efekt widać od razu. Jak przygotować maseczkę na siwe włosy? Do naczynia wsyp około 6 łyżeczek świeżo zmielonej kawy i zalej ją wrzątkiem tak, by woda zakryła fusy. Kiedy ostygnie należy wetrzeć mieszankę w pasma, owinąć głowę folią, a po 20 minutach spłukać letnią wodą. Często polecanym sposobem na siwe włosy jest także płukanka z kawy. 8 łyżek zmielonej kawy zalej 1 litrem wrzątku i pozostaw do ostygnięcia. Odcedź fusy, a naparem wypłucz umyte włosy i osusz je rącznikiem. Warto dodać, że oba te sposoby są zalecane głównie u osób o naturalnie ciemnych włosach.

